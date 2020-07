Una liga con menos partidos y más exigencia para el Córdoba CF

La hoy aún incierta temporada 20-21 en Segunda División B que está cocinando la Real Federación Española de Fútbol será la más corta y exigente de la historia moderna. Los 100 participantes, cuya nómina final se conocerá en apenas dos semanas con el final de la temporada en Segunda División y la disputa del play off, poco a poco empiezan a conocer cómo será el modelo de competición y qué tendrán que hacer para dar el salto, mínimo, a la incipiente Segunda B Pro que se pondrá en marcha en un año.

En el caso del Córdoba CF, ese sería un mal menor en el que nadie piensa; el objetivo, único, es el retorno al fútbol profesional. Un ascenso que se decidirá en solo 34 partidos, entre seis y diez menos que con el actual formato, lo que obliga a minimizar los errores y a convivir con la exigencia desde el primer momento.

Y eso será, si no hay más cambios, a principios de octubre, pues tras dar muchas vueltas parece que la RFEF se ha decidido a que el campeonato arranque el fin de semana del 3 y 4 del décimo mes, dos semanas antes de la fecha que barajaba hasta hace bien poco. La luz final no aparecerá hasta que a finales de mes o inicios de agosto se celebre la Asamblea General que apruebe modelos, formatos, cuentas y demás historias.

El proyecto, ya desde su origen, estableció un reparto de los participantes en cinco grupos de 20, a su vez divididos en dos subgrupos de 10 bajo el criterio de proximidad geográfica. Esa primera fase del torneo, con 18 jornadas, determinará por qué peleará cada cual. Aunque quedan por cerrar muchos detalles, sí ha ido trascendiendo en los últimos días, que los tres primeros de cada subgrupo pelearán por el ascenso.

Esos 30 clasificados se distribuirían en cinco subgrupos de seis equipos. Los tres primeros y el mejor cuarto pasarán a unas eliminatorias de las que saldrán los cuatro ascendidos, y en las que no habrá doble oportunidad para los campeones, aunque sí algunas ventajas como el factor campo. De esos 16 equipos, los 12 que no asciendan y los 4 descendidos de Segunda se sumarán a los conjuntos de ese grupo que no lograron plaza para las eliminatorias, sumando los 30 primeros equipos para la Segunda B Pro.

Los otros diez combinados para la nueva categoría saldrán de los equipos que queden entre el cuarto y el séptimo lugar en la primera fase. Así, serán 40 los equipos que lucharán por diez plazas, todo apunta a que estos conjuntos se repartirán también en nuevos subgrupos. Los que acaben entre el octavo y el décimo de cada subgrupo de la fase inicial tendrán que pelear por no caer a Tercera, si es que hay descensos.

Con todo esto, para subir los equipos tendrán que superar un máximo de 34 encuentros (18 en la primera fase, 10 en la segunda y cuatro en las eliminatorias), por los 44 (38 de Liga y seis de play off) que llegan a hacer falta ahora para los dos conjuntos que no ascienden por las eliminatorias de campeones, que juegan cuatro menos. Solo este año, por aquello del covid-19, habrá alguno menos porque la promoción es a un partido.

La pretemporada blanquiverde, dos meses antes

Ante esa planificación, el Córdoba comenzará a preparar la campaña dos meses antes, por lo que contará con al menos tres semanas extra sobre una pretemporada normal, que suele estar entre las cinco y seis semanas de preparación. El club blanquiverde ya ha ido informando a sus profesionales que el trabajo arrancará en los primeros días de agosto, con el lunes 3 como fecha elegida, bien solo para los reconocimientos médicos o bien para volver a pisar a césped también.

El plan trazado por la dirección deportiva y el cuerpo técnico, tal y como informó el Día hace unas semanas, incluye dos stage para afinar la puesta a punto lejos de la canícula cordobesa. El primero se celebrará en la Axarquía malagueña, con Torrox Costa como base de operaciones, entre el 23 y el 29 de agosto, quedando el segundo ya para septiembre; será en Montecastillo (Jerez de la Frontera), entre el 6 y el 13.

En estos momentos queda la duda de si los blanquiverdes -y el resto de clubes- podrán disputar los clásicos amistosos veraniegos. Hay que recordar que la Federación dejó en manos de las territoriales los protocolos en cuanto a público, pero sí obligaba a una serie de directrices en cuanto a test y medidas sanitarias nada fáciles de cumplir por la mayor parte de los equipos. Parece claro que habrá que esperar acontecimientos, porque es difícil aventurarse hoy a saber qué pasará mañana con este dichoso covid-19.