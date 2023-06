El Córdoba CF, una opción predilecta para Alberto González

El Córdoba CF sigue instalado en su compás de espera. Sin rueda de prensa de Antonio Fernández Monterrubio, la entidad mantiene en silencio un trabajo que se sigue realizando en las oficinas de El Arcángel. De hecho, Alberto González, que forma parte de la terna de posibles entrenadores, ha indicado este martes que la entidad blanquiverde estará "en su proceso de selección y estarán viendo posibilidades, pero a mí no me han echo propuestas".

Tras finalizar sexto y quedarse a las puertas del play off de ascenso a Segunda División, Alberto González, que es una de las opciones que baraja el Córdoba CF para que esté al mando de su banquillo la próxima temporada, indicó que en la actualidad está combinado "el descanso con lo que toca en esta época de fútbol, los movimientos y los dimes y diretes".

Tras finalizar la fase regular en Primera RFEF, Alberto González vuelve a estar en el escaparate. En declaraciones a Canal Sur, el técnico malagueño indicó que "el Córdoba CF ha mostrado interés a nivel deportivo, pero quiero mostrar mi transparencia y transmitir simplemente que ni he recibido propuesta ni he firmado por el Córdoba ni nada que se le parezca".

Lo que sí dejó claro es que "la realidad es que he tenido contactos con diversos clubes porque es verdad que hemos tenido una temporada destacable y ha llamado la atención de mucha gente". "Igual que hay otros clubes que sí han hecho propuesta, el Córdoba no me ha planteado unas condiciones o una idea que tengan de que quieren que sea el entrenador", reconoció el preparador de Tolox.

Ante el silencio en el Córdoba, Alberto González indicó que "ellos estarán en su proceso de selección y estarán viendo posibilidades, aunque a mí no me hicieron propuesta". De este modo, reiteró que "ahora mismo no he firmado ni tengo propuesta de que el Córdoba tenga interés de que yo sea el entrenador" para la próxima temporada en Primera RFEF.

Por otro lado, el técnico malagueño sí aclaró que "sí hubo ciertos contactos y saben el trabajo que he hecho porque saben perfectamente el perfil de entrenador que soy. Han venido muchas veces a vernos a Linares por la cercanía y saben el fútbol que ha desarrollado mi equipo. Ellos tienen toda la información, me conocen perfectamente y he tenido contactos porque conozco a la dirección deportiva de estos años atrás. Ellos saben quién soy yo, pero a partir de ahí no hay nada más".

"Hemos tenido distintos contactos a lo largo del tiempo durante los últimos meses, pero no para que sea el entrenador del Córdoba", comentó el de Tolox sobre su actual situación. Eso sí, dejó su recado al club blanquiverde: "Ellos sabrán los tiempos que necesitan y no soy yo quién para evaluar el trabajo de otra gente".

"Tengo que empezar a tomar decisiones"

"El Córdoba CF ha sido mi prioridad porque veo que es una opción que reúne una serie de condicionantes como club, como potencial...", reconoció Alberto González. De hecho, apuntó que "por diferentes motivos hasta hoy ha sido mi prioridad, pero ahora pondrá más elementos y ver más propuestas". "Tengo que empezar a tomar decisiones y empezaré a tomarlas. Hasta ahora ha sido la prioridad, pero a partir de ahora aparecen ya otras prioridades", señaló el preparador malagueño.

A pesar de ello, la opción del Córdoba CF sigue siendo una de las predilectas del técnico de Tolox porque es "uno de los equipos grandes de la categoría. Eso lo dicen los presupuestos, los medios que dispone, su masa social...". De hecho, el conjunto blanquiverde, para Alberto González, aporta "todos los recursos" porque es "un club que aspira a lo máximo, a subir de categoría".

Por ello, el preparador malagueño señaló que "como cualquier profesional, queremos los recursos y las herramientas que nos permitan crecer y que nos permitan dar ese paso". "Llevo 20 años para alcanzar el fútbol profesional y creo que el Córdoba CF es un sitio ideal para dar ese paso", expuso el de Tolox que, además, le permite compaginarlo "con aspectos personales" para no tener que irse "al extranjero o al norte de España, que me alejarían de la familia".

"Es el momento ideal y el club ideal, pero luego hay que ver las posibilidades reales y tomar decisiones", indicó un Alberto González que no se achica ante la exigencia que existe en la entidad cordobesista por intentar dar el salto al fútbol profesional. "He tenido que ganar muchos partidos para poder entrenar al Córdoba y más exigencia que pongo yo... no es algo que me preocupe ni que me de miedo. Esa exigencia es necesaria para poder tener posibilidades de conseguir lo que uno quiere", apostilló.