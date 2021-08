El Córdoba CF deja muchas dudas tras el cierre de la pretemporada en Pozoblanco (0-0)

El Córdoba CF se apuntó el Trofeo Ciudad de Pozoblanco en la tanda de penaltis. Los blanquiverdes, a una semana del inicio de Liga, dejaron muchas dudas en su juego ante un equipo de inferior categoría. Punto y final a la pretemporada para un conjunto cordobesista que decepcionó en suelo pozoalbense y que debe progresar en la competición liguera. Mucho que mejorar para un equipo que tiene el claro objetivo del ascenso a final de temporada. Turno ya para las batallas reales y para ver si carbura este CCF.

Germán Crespo no quiso arriesgar y colocó en el Municipal vallesano un once inicial que se parece en poco al del primer encuentro liguero en Chapín ante el Xerez DFC. El técnico nazarí, eso sí, quiso dar minutos a Bernardo y Adrián Fuentes, tras superar sus respectivas lesiones, para que vayan cogiendo ritmo de partido. A ellos se sumaron Carlos Marín, Puga, José Alonso, Meléndez, Valtteri, Luismi, Ale Marín y Julio Iglesias.

De inicio, en una buena acción por banda izquierda, los blanquiverdes se pudieron adelantar pronto. Sin embargo, Luismi, sólo ante Sillero, mandó el esférico fuera. Tras esta acción, el Córdoba CF no volvió a crear peligro en toda la primera mitad. Con un juego cansino, donde el centro del campo no funcionaba ni dominaba al Pozoblanco, los cordobesistas, más allá de un voluntarioso Meléndez, no estuvieron finos en una primera parte para olvidar.

Tampoco es que el equipo de Antonio Jesús Cobos crease mucho peligro a Carlos Marín. Sólo un tiro desviado de León pudo inquietar algo al meta almeriense. Con Viedma intentando canalizar el juego, no había opciones por el centro. Tampoco ayudaba mucho el estado del terreno de juego, aunque eso no puede ser una excusa. Valtteri y Julio Iglesias no aparecieron. Sin ocasiones claras y con mucho centrocampismo, la primera parte no ayudó a sacar ninguna lectura positiva para el conjunto blanquiverde.

Tras el receso, el Córdoba CF mantuvo su mismo once inicial. Zara y Christian López sí entraron en el Pozoblanco. El juego no varió mucho a lo visto en la primera mitad, por lo que Germán Crespo empezó a mover el banquillo. Omar Perdomo, Ekaitz Jiménez, José Ruiz y Casas entraron por Ale Marín, Meléndez, Valtteri y Adrián Fuentes. Con estos cambios, Julio Iglesias bajó a ayudar a Viedma en el centro del campo, mientras que Puga adelantó su posición ante la entrada del lateral de Picassent.

La entrada de los cambios activó al Córdoba CF. El juego fue otro. Luismi lanzó alto tras un pase de Omar. Acto seguido, de nuevo el ex del Ciudad de Lucena pudo hacer el 0-1, pero se topó con Christian López. Fueron los primeros avisos del conjunto de Germán Crespo. Casas tuvo la tercera ocasión clara, pero Manu Moya sacó el disparo del delantero de La Rambla.

Tras el carrusel de cambios en uno y otro equipo, los blanquiverdes tuvieron más el balón. Ya no era lo de la primera mitad. No obstante, quedaba dar otro paso más. Ahí el preparador granadino dio entrada a De las Cuevas, Arranz, Bernal, Abreu y Felipe Ramos por Julio Iglesias, Luismi, Puga, Viedma y Carlos Marín. Sin embargo, el voluntarioso Pozoblanco no daba tregua y siguió vivo en el envite.

Con la entrada de Javi Flores por José Alonso, Toni Arranz pasó a compartir eje de la zaga junto a Bernardo Cruz. Los minutos pasaban, pero los goles no llegaban. Era complicado también seguir un juego claro con tanto parón por los cambios constantes. Y la tuvo el Córdoba en la recta final. De las Cuevas metió un buen pase a Casas, que batió a Christian López. Sin embargo, el gol fue anulado por fuera de juego. No hubo más. Todo se decidió en los penaltis. Ahí los blanquiverdes, pese al fallo inicial de Omar Perdomo, se llevaron el triunfo tras los fallos de Zara y Aythami por parte de un conjunto vallesano que dio la talla, plantó batalla a los de Germán Crespo y no se descompuso ante un rival de superior categoría que no lo demostró en Pozoblanco.