El Córdoba CF lanzará esta semana un abono de media temporada

El Córdoba CF lanzará un abono de media temporada en los próximos días para la segunda parte de la temporada, con el objetivo de que más aficionados se sumen a su masa social en las próximas semanas. El conjunto blanquiverde trata de responder así a una petición de un sector de los aficionados que en su día no apostaron por sacar el carné en verano, pero que han terminado convenciéndose del proyecto al ver la buena marcha del equipo en el presente curso.

"Vamos a lanzar un abono de media temporada. No teníamos previsto hacerlo, pero es que nos lo han pedido mucho. Lo vamos a sacar tratando de que la gente esté contenta, sin cabrear a los que apostaron por nosotros al principio, pero con la idea de que en el próximo partido ya puedan acudir con ese abono de media temporada", comentó al respecto el consejero delegado y vicepresidente del club, Javier González Calvo, durante el acto de recibimiento en el Ayuntamiento de Córdoba con motivo de la conquista de la Copa RFEF.

González Calvo reconoció que los propietario del club blanquiverde están "muy contentos". "Es para estarlo, al igual que lo estoy yo. Han estado aquí y han podido disfrutar tanto del título como del partido de la Copa del Rey ante el Sevilla. La Copa RFEF ha sido un título en el que hemos tenido que jugar partidos difíciles en tres campos, jugando todas las semanas dos partidos y con todas las lesiones, pero el partido contra el Sevilla fue para sentirse orgulloso de lo que es un equipo. La imagen que ofreció el equipo fue muy buena", reconoció.

A juicio del consejero delegado, el primer tramo de temporada que ha hecho el Córdoba es "difícilmente mejorable", por lo que reconoció que en el club estaban "muy satisfechos". "No podemos decir otra cosa que que estamos satisfechos. Deseando de que pasen partidos y que llegue cuanto antes el ascenso. Disfrutando además, estamos viendo un buen fútbol, así que todavía más contentos", añadió.

Cierra la puerta a fichar en enero

Cuestionado además por la posibilidad de firmar en el mercado invernal a algún futbolista, González Calvo lo descartó. "En principio no. Creo que no va a salir nadie. Tenemos dos lesionados de larga duración y cederán sus fichas, pero seguramente no vayamos a incorporar a nadie. Pensamos mucho en el filial, que está haciendo buenos números, y qué mejor que darles oportunidades a ellos, que para eso los tenemos. Para tranquilidad de todos los aficionados del Córdoba, no pensamos que vaya a salir nadie y así lo dicen nuestros jugadores. El primero Simo, que lo dijo ayer y por el que no tenemos ofertas, aunque se hable mucho", apuntó.

Por último, González Calvo también reconoció que la cesión del estadio sigue sin grandes novedades: "No hay novedades, están trabajando y de vez en cuando nos vemos con sus técnicos para ver el pliego. Hasta final de temporada no sabremos algo más, pero cuanto antes se haga mejor para todos porque podremos hacer más cosas en El Arcángel".