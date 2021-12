Simo: "Estoy muy contento aquí y espero seguir muchos años"

Uno de los protagonistas de la victoria del Córdoba CF ante el Panadería Pulido San Mateo fue Simo, que hizo su primer gol en El Arcángel y tuvo tiempo hasta de ahorrarse unos minutos en la segunda parte, cuando la victoria ya estaba atada. El extremo, que reiteró que se encuentra muy bien en Córdoba y no piensa en salir, priorizó los tres puntos sobre el plano individual.

"Es mi primer gol en El Arcángel, se me estaba resistiendo hacer gol aquí. Me la da Luismi, me encuentro al portero enfrente y se la traté de picar. Lo importante es que el equipo sume los tres puntos y lo personal es secundario", explicó el extremo sobre su diana.

Simo reconoció además que las piernas pesan después de un primer tercio del curso muy intenso, por lo que el cambio en el segundo tiempo le vino bien. "Llevo un poco de cansancio durante estas semanas, he intentado junto al preparador físico gestionar los esfuerzos durante la semana. En el partido he estado al máximo, pero estaba cansado, cargado de los otros partidos y han decidido cambiarme", comentó el joven futbolista.

Cuestionado por si el ascenso a Primera RFEF puede llegar mediada la segunda vuelta como aseguró el técnico del Panadería Pulido, Juan Carlos Socorro, el hispano-marroquí deseó que "sea así y nos podamos quitar esa presión de ascender". "Nosotros vamos partido a partido, en casa somos poderosos y hay que aprovecharlo, pero también puntuar fuera lo máximo posible", añadió.

A pocas semanas de la apertura del mercado invernal, a Simo se le volvió a preguntar por su futuro y no quiso salirse de su guion habitual: "Estoy muy bien aquí, estoy muy contento y espero seguir muchos años aquí".