El Córdoba CF, juez en la batalla por el descenso

El Córdoba CF, tras tirar su último objetivo y no conseguir tampoco una plaza en la Copa del Rey, será juez en la batalla por el descenso a Segunda RFEF. Los blanquiverdes, con el honor de buscar los tres puntos en su despedida a la competición, recibirán este sábado a un Badajoz que depende de sí mismo en esta cita final tras su triunfo este pasado sábado en el Nuevo Vivero frente al ya descendido Pontevedra (1-0).

Sin nada en juego tras tres meses sin vencer un partido en el Grupo I de Primera Federación, el Córdoba CF cierra una temporada para olvidar en El Arcángel. Será el punto y final a un curso que arrancó de maravilla y que acabó en desilusión generalizada por los malos resultados de un equipo que buscará este sábado una alegría para despedir la campaña.

Pase lo que pase, el Córdoba CF será juez en la batalla por el descenso a Segunda RFEF en esta jornada final. Con dos plazas ya asignadas al Talavera y al Pontevedra, hay otras tres que están en juego. La Balompédica Linense, el Sanse y el Fuenlabrada están ahora mismo en riesgo, pero son hasta nueve equipos los que están metidos de lleno en la pelea por la permanencia.

Tras ser incapaz de ganar a rivales de la zona baja como el Talavera, el Algeciras, el Pontevedra, el Fuenlabrada o el Sanse, los blanquiverdes, que empataron en el anterior duelo ante el San Fernando en El Arcángel, tratarán de irse con buen sabor de boca tras una multitud de despropósitos en estos casi tres meses acumulados sin conseguir una victoria.

Enfrente estará un Badajoz que se juega su futuro en Primera Federación. Los pacenses, que cayeron en el Nuevo Vivero ante un Córdoba que remontó un marcador adverso al descanso, dependen de sí mismos y una victoria en El Arcángel les daría la salvación. Por ello, está organizando un desplazamiento masivo de sus seguidores para este duelo final.

Nueve equipos implicados por tres plazas

Desde la Cultural Leonesa, que tiene 45 puntos y marcha décimo en la tabla, hasta la Balompédica Linense, que es decimoctavo con 41 puntos, hay nueve conjuntos que buscan evitar las tres plazas que quedan aún libres. Los peor parados ahora mismo son el cuadro de La Línea, que es el que peor lo tiene de todos, y el Sanse y el Fuenlabrada -ambos tienen 43-, que deben ganar y esperar el fallo de otros rivales en esta pelea.

La jornada es exigente por arriba y por abajo. El Badajoz se mide a un Córdoba que no tiene en nada en juego, pero el Sanse visita a un Alcorcón que pueda dar el salto de categoría si el Racing Ferrol no hace los deberes en casa ante un Celta B que se juega su plaza de play off, ya que podría ser superado por un Linares que puede mandar a Segunda RFEF a un San Fernando con mucho en juego.

Por otro lado, la Cultural se cruza en el Reino de León con el descendido Talavera; el Fuenlabrada recibe al inspirado Unionistas y el Rayo Majadahonda jugará en casa ante el Mérida, que tampoco tiene nada en juego. El Algeciras, por su parte, se verá las caras en El Mirador ante el Real Madrid Castilla, que podría perder su plaza actual de cara a las eliminatorias del play off.

En el Alfonso Murube, el Ceuta y la Balompédica Linense disputará un partido de alto voltaje. Ambos están en peligro, aunque los ceutíes dependen de sí mismos ante una Balompédica Linense que necesita vencer y esperar una serie de resultados favorables, como la victoria del Córdoba ante el Badajoz y que Sanse y Fuenlabrada no ganan sus compromisos.

Con este panorama, el Córdoba CF se cruzará ante un rival súper motivado por cerrar su permanencia en Primera RFEF. Un descenso de los pacenses sería un duro descalabro para una entidad que ha cambiado hasta tres veces de entrenador en una temporada que puede acabar con una salvación agónica en El Arcángel. Eso sí, antes debe ganar a los de Manuel Mosquera, que buscarán ese ansiado triunfo final para poner el punto y final más alegre a este pésimo ejercicio en el que se quedaron lejos de los deseados objetivos.