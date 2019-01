Jona, cerca de recalar en el Hércules sin pasar por El Arcángel

El Hércules de Alicante está cerca de convertirse en el próximo destino de Jona Mejía. El delantero hispano-hondureño, cedido por el Córdoba al Lugo, no cuenta para el cuadro gallego, que trata de liberar su ficha para reforzarse en el presente mercado invernal. Y lo que podría convertirse en un problema para el cuadro blanquiverde, que no cuenta con el jugador, parece que no será tal porque el club alicantino se muestra decidido a apostar por el futbolista.

Así lo cuenta el medio digital Alicante Plaza, que cita fuentes próximas a la negociación para afirmar que la llegada del ariete al Rico Pérez está muy encarrilada. De hecho, las complicaciones que quedarían por saldar son las relacionadas con la rescisión de Jona con el Córdoba, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio del 2020.

En la operación, la entidad blanquiverde tiene claro que no quiere verse perjudicado económicamente, por lo que el punta tendría que renunciar al año y medio de contrato que le queda con el CCF, con un salario bastante importante que incluso aumenta en el próximo ejercicio por encima de los 400.000 euros.

Bordalás deja fuera a Guardiola

Y como la cosa va de delanteros en este mercado invernal para el Córdoba, Sergi Guardiola vuelve a ser noticia. En esta ocasión, porque José Bordalás lo ha dejado fuera de la convocatoria para el duelo de este martes entre el Valladolid y el Getafe, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey.

El técnico ha prescindido del punta murciano después de que Guardiola mostrase abiertamente su intención de abandonar el cuadro madrileño y se dejase querer precisamente por el cuadro pucelano. El club del José Zorrila es el principal candidato a hacerse con sus servicios en este mes de enero, si bien el jugador ha vuelto a abrir la puerta del mercado internacional, concretamente Inglaterra.

Su descarte para el desenlace de la eliminatoria copera que mide a ambos equipos podría ser el primer paso hacia su salida del Getafe, en una operación que es crucial para que el Córdoba pueda arreglar sus problemas económicos ingresando una buena cantidad económica.