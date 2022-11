El Córdoba CF y la exigencia del líder: "Vemos a los rivales competir al 200%"

El técnico del Córdoba CF, Germán Crespo, no se fía de ningún rival, y menos aún de un Badajoz que va en línea ascendente y que contará con el aliciente de recibir al líder en su feudo, algo con lo que el conjunto blanquiverde está lidiando desde que arrancó el curso. "Es un partido complicado y más cuando el equipo va líder, que vemos a los rivales competir contra nosotros al 200%", avisó el preparador del CCF antes del viaje al Nuevo Vivero.

"El Badajoz no empezó bien, pero desde que cambió de entrenador es un equipo mejor estructurado, compacto y al que cuesta trabajo hacerle gol. Por su forma de jugar, es peligroso al contragolpe. En su partido anterior se hizo fuerte y tuvo algún gol a la contra, con la velocidad y verticalidad que tiene en bandas", explicó Germán Crespo en su análisis del conjunto extremeño, del que no le sorprendería un cambio de dibujo: "No sé qué esperar, porque nos solemos encontrar planteamientos diferentes a lo que vemos. Conforme pasen los primeros minutos, veremos lo que nos encontramos. Pero nosotros podemos adaptarnos, madurar el partido y tener la tranquilidad de elegir bien en cada momento".

El entrenador granadino se refirió también a ese reto de mantener el listón de juego que su equipo pone en casa cuando actúa lejos de El Arcángel. "Es complicado mantener el nivel que en muchos partidos hemos tenido en cuanto a juego. Tú vas a Ceuta y ves a un equipo que hace su mejor partido. Y luego al siguiente, es un equipo que no tuvo la misma intensidad. Cuando va el Córdoba como visitante, es el partido del año para los rivales. Y eso te hace que sea complicado. Es difícil ganar fuera de casa y nosotros lo estamos consiguiendo, o al menos puntuando. Si ya es difícil sumar fuera, imagínate hacer además el fútbol que hacemos en casa", reflexionó Crespo.

El nazarí quiso destacar que ve a su equipo con la moral alta. "Después de la victoria ante el Linares el equipo ha cogido confianza, porque ha sabido reaccionar pese a empezar por detrás en el marcador. Vamos a un buen estadio, con la idea de ganar y sacar los tres puntos . Y si es con un buen partido, mejor que mejor", deseó.

El progreso de Ramón Bueno

Para el duelo ante el Badajoz, Germán Crespo podrá alinear a Gudelj y Adrián Fuentes, recuperados tras sus dudas durante la semana. "Gudelj había estado al margen al principio de la semana, pero por un golpe. Fuentes es una molestia que ya arrastraba desde la semana pasada y que le hizo no estar al 100% en el partido ante el Linares. Se le hicieron pruebas y es solo una sobrecarga", aclaró el técnico.

Además, el granadino explicó también que Ramón Bueno progresa adecuadamente en su recuperación y pronto podría participar, si sigue mejorando. "Las sensaciones del jugador son buenas. Ya se le ha subido la intensidad en el trabajo y al terminar tiene buenas sensaciones. Son muchas semanas parado y ahora vienen partidos muy exigentes. A lo mejor no estará para ser titular pero esperamos que vaya cogiendo minutos para tener pronto el nivel competitivo de sus compañeros. Si sigue con las sensaciones de esta semana, vamos a contar con él porque nos puede dar mucho", aseguró Germán Crespo.