El Badajoz, una amenaza para el Córdoba CF desde la defensa

El Córdoba CF visita este sábado el Nuevo Vivero donde se medirá a un Badajoz que ya no es el equipo endeble que empezó el curso inmerso en un mar de dudas. Los pacenses, pese a los problemas que arrastran, están poco a poco revirtiendo su mal inicio y lo hacen construyendo desde atrás un bloque a imagen y semejanza de José María Salmerón, el técnico que asumió las riendas del equipo hace ahora mes y medio.

El preparador almeriense ha cambiado la cara completamente a un equipo que cogió en puesto de descenso y con muchas lagunas por corregir, después de seis jornadas muy irregulares con Isaac Jové en su banquillo. En ese primer mes y medio de competición, el rival del Córdoba en esta decimotercera jornada de liga hizo tan solo cinco puntos de 18 posibles, merced a un triunfo y dos empates, encajando tres dolorosas derrotas.

Los números que llevaron a Jové a ser destituido eran bastante clarividentes, pues su equipo encajó la friolera de diez goles en esos seis partidos, mientras que solo fue capaz de anotar cinco. Unas cifras insostenibles cuya mejora ha sido la principal tarea de Salmerón hasta la fecha. Y los resultados empiezan a verse ya de manera notable.

En el mismo espacio de tiempo que tuvo Jové, Salmerón ha conseguido que su Badajoz encaje menos (siete goles) y anote más (seis dianas). Todo ello, además, con una producción de puntos mucho mayor, pues el entrenador almeriense ha conseguido nueve puntos de 18 posibles, con tres victorias y otras tantas derrotas. Ese bagaje ha permitido al cuadro extremeño salir del descenso y, tras los dos últimos triunfos, mira ya con optimismo hacia posiciones más ambiciosas.

Esa mejoría del Badajoz convierte el choque en el Nuevo Vivero en una prueba de fuego para el Córdoba, que tendrá enfrente a un rival muy reconocible por los conceptos que su técnico suele utilizar. La prioridad para Salmerón es la defensa y el intento de dejar la portería a cero como base para buscar la victoria, por lo que es de esperar que el cuadro local espere bien pertrechado a los blanquiverdes, cediéndoles la iniciativa y tratando de hacer daño al contragolpe.

Salmerón, un incordio para el Córdoba CF

El libreto de José María Salmerón es bien conocido y lo cierto es que al Córdoba CF no se le ha dado bien medirse al técnico almeriense. Los blanquiverdes se han visto las caras en cinco ocasiones con equipos entrenados por él y aún no conocen la victoria. No es casualidad que todos esos partidos se manejasen en resultados muy cortos, pues es ahí donde los conjuntos entrenados por el ex del Recreativo de Huelva se mueven como pez en el agua.

En Segunda División, al mando del Alavés, Salmerón dio a probar su medicina al Córdoba en 2008, con dos triunfos por la mínima (0-1 en El Arcángel y 1-0 en Mendizorroza). Años más tarde y en Segunda División B, con el técnico ya en el UCAM Murcia, los blanquiverdes no pasaron del empate hasta en tres ocasiones (1-1 en 2017, y 0-0 y 1-1 en 2021).

Este sábado, el Córdoba intentará quebrar esa racha y devolver al camino de la derrota a un Badajoz que crece a paso lento pero seguro a medida que mejora su sistema defensivo. Y es que el mejor ataque de la categoría también supondrá una dura prueba de fiabilidad para los albinegros.