El Córdoba CF, con el reto de evitar la relajación ante el Antequera

El Córdoba CF sigue preparando el encuentro de este sábado ante el Antequera (El Arcángel, 19:00). Tras descansar este pasado fin de semana al aplazarse su duelo ante el Mensajero, los blanquiverdes, que se mantienen líderes del Grupo IV de Segunda RFEF, aspiran a seguir invictos en lo que va de curso. Eso sí, Omar Perdomo, que pasó por sala de prensa, dejó claro que "si no salimos al 100%, nos costará", por lo que no se fían de un equipo malagueño que está "sorprendiendo a muchos".

Tras quedarse sin jugar el pasado fin de semana por el aplazamiento del envite con el Mensajero, el canario expuso que les ha venido "bien porque el equipo venía de hacer muchos partidos". De hecho, reconoció que "así tenemos las piernas más frescas". "Tenemos una dinámica muy positiva pero esto no nos tiene que perjudicar para nada", apuntó. Además, añadió que tienen que seguir "con el mismo plan de trabajo y salir a ganar los tres puntos".

También habló de la enfermería cordobesista, en la que hay hasta siete jugadores, el último Visus tras lesionarse en la vuelta al trabajo de este pasado martes. No obstante, este martes se vio en la Ciudad Deportiva a Viedma, Miguel de las Cuevas, Puga, Samu, Toni Arranz y Ekaitz Jiménez, aunque realizaron trabajo al margen del grupo junto al recuperado Javi Poveda. Aunque es difícil que lleguen a la cita del sábado, Omar Perdomo indicó que tener "más compañeros disponibles le va a venir bien al equipo, pero sobre todo para la competitividad que ha habido cada semana de aquí para atrás".

"Al final, aquí nadie se puede relajar porque vengan compañeros de lesión o no", ya que "cada fin de semana puede subir gente del filial y te puede costar el puesto". "Al final, hay que rendir cada semana, darlo todo y estar disponible para el próximo partido", comentó el mediapunta canario, que estuvo pendiente de los "resultados de nuestro grupo y de otras divisiones" el pasado fin de semana. "El Cacereño empató y nos viene bien si hacemos los tres puntos cuando nos toque jugar con el Mensajero", reconoció Omar. Además, añadió que "tenemos que centrarnos en cada fin de semana e intentar hacerlo bien para seguir con la buena línea que llevamos".

De menos a más conforme avanza la temporada, Omar Perdomo considera que "personalmente me queda margen de mejora porque vengo de una operación complicada y eso lleva un proceso. Poco a poco, me voy encontrando mejor y estoy teniendo esa confianza. Solo queda que el tiempo que me devuelva eso que tenía antes y que he cogido con la madurez que tengo ahora".

Sobre el rival de este sábado, el canario señaló que "lo poco que he visto es un equipo que ha sorprendido a muchos. Sólo hay que ver la posición en la que está", por lo que "nos pondrá las cosas difíciles, pero cualquier equipo te pondrá las cosas complicadas". Además, comentó el ex del San Fernando que "si no salimos al 100%, se notará".

Con la mente en la Liga pero pendiente también de la Copa RFEF, donde el miércoles próximo se medirá el Córdoba CF al Xerez CD. De ganar, habrá billete para la Copa del Rey. En ese sentido, "para nosotros sería un premio al trabajo de cada semana. El hecho de jugar miércoles y domingo es un desgaste y poder entrar en la Copa del Rey sería un premio para todos, para los jugadores y también para los aficionados".

Para poder estar en la Copa del Rey, los blanquiverdes deben ganar a un Xerez CD que eliminó a Murcia y Yeclano, un hecho que "no me sorprende". "Me enfrenté en pretemporada del año pasado a ese Xerez con mi antiguo club y es un buen equipo con jugadores muy buenos, con experiencia en el fútbol y en categoría superiores", apuntó. "Se que el Yeclano hizo bien las cosas, pero en esto del fútbol no te puedes relajar con ningún equipo porque te puede pintar la cara", apuntó un Omar Perdomo que mandó un mensaje de apoyo "a la gente de La Palma porque lo están pasando mal y esperemos que esta situación mejore cuando antes".