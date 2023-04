El Córdoba CF se ejercita en Vigo con la ausencia de Carracedo

El Córdoba CF se ha ejercitado este sábado en la Ciudad Deportiva del Celta de cara al encuentro de este domingo frente al Pontevedra (Pasarón, 19:00), cita correspondiente a la trigésima jornada de Liga en el Grupo I de Primera RFEF. Para este compromiso, Germán Crespo tendrá también la baja de Christian Carracedo, que finalmente no viajó con el resto de la expedición y se perderá el envite en suelo gallego por unas molestias físicas.

El extremo catalán, que se ausentó ya de la sesión de este viernes en la Ciudad Deportiva, no superó las pruebas y finalmente el club decidió no arriesgar con un jugador que es pieza básica en los planes de Germán Crespo en lo que va de temporada. De este modo, el ex del Linares Deportivo se une a las ausencias de Marco Camus, Alberto Jiménez, Felipe Ramos y Dragisa Gudelj.

Sin los extremos Carracedo ni Marco Camus, Germán Crespo recupera a Simo, que cumplió su sanción, mientras que Puga podrá actuar por el costado derecho. También está la alternativa de Canario o que se apueste por jugadores como Kike Márquez tirado a una banda, como ya lo hizo el técnico granadino en el Nuevo Mirador ante el Algeciras.

La baja de Carracedo golpea más a un Córdoba CF que tiene maltrecha la defensa también por las ausencias de Alberto Jiménez y Gudelj. De este modo, Geovanni Barba forma parte de una expedición cordobesista que completó la última sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Celta. Por su parte, el filial vigués jugó este sábado ante la Balona y se impuso por 1-0, por lo que los blanquiverdes deben vencer al Pontevedra para no descolgarse de la zona de play off de ascenso a Segunfa División.