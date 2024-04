El Córdoba CF descarta una nueva recaída de Martínez

El Córdoba CF pudo volver de su visita al Real Madrid Castilla con el alivio de comprobar que el triunfo ante el filial blanco no se había cobrado peaje alguno en forma de lesión. Y es que Iván Ania tuvo que lidiar con los problemas musculares que presentó José Antonio Martínez, lo que obligó al técnico a sustituir al central justo el día en que reaparecía tras un periodo de convalecencia superior al mes.

El onubense, que apenas ha podido jugar con continuidad en el Córdoba CF desde que firmó por el club en las horas finales del pasado mercado de invierno, volvió al equipo titular en el choque ante el Real Madrid Castilla, después de haberse perdido cinco partidos por lesión. Martínez completó con normalidad la primera parte, pero ya en la segunda empezó a tener problemas musculares que le obligaron a tener que pedir el cambio, dejando su sitio a Mati Barboza.

En ese momento, las alarmas volvieron a encenderse con un futbolista que no está teniendo fortuna desde que firmó por el Córdoba CF. José Antonio Martínez llegó a El Arcángel después de varios meses de inactividad, pues su última temporada en Estados Unidos había finalizado varias semanas antes de comprometerse con la entidad cordobesista. Esa inactividad ya le complicó el hecho de ponerse al mismo ritmo que sus compañeros y, hasta el momento, le ha hecho ir forzado en el aspecto físico hasta el punto de sufrir varios contratiempos musculares.

Por fortuna, tras el partido, Iván Ania confirmó que Martínez no sufre una lesión y que su cambio se produjo más por precaución y por necesidad de tener a los jugadores en plenas condiciones para la media hora final del duelo en Valdebebas. "Se le estaban cargando los cuádriceps y decidimos cambiarlo para tener un jugador más fresco. Era una situación difícil con Nico Paz ahí y Martínez no iba a poder hacer bien su trabajo, pero no es una lesión ni nada así", aseguró el técnico del Córdoba.

"Venía de estar un tiempo parado y aunque estaba trabajando no era lo mismo que estar con un grupo. Se lesionó y tuvo luego una recaída, era su primer partido después de esa recaída y le pasó factura la falta de minutos", añadió Ania.

Un papel testimonial

Hasta la fecha, la participación del hombre llamado a tapar el hueco que dejó Dragisa Gudelj en el equipo está siendo testimonial. Martínez debutó con el Córdoba CF el 11 de febrero en el partido ante el Atlético de Madrid B en El Arcángel, completando apenas 42 minutos de juego. El de La Palma del Condado no logó afianzarse en el once inicial, pero sí tuvo dos semanas más tarde su primera oportunidad desde el inicio, en la visita del Melilla al feudo blanquiverde. En dicho encuentro, sin embargo, se retiró en el descanso por problemas físicos.

Aquella dolencia le apartó de los terrenos de juego durante tres semanas y, cuando parecía listo para volver, una recaída de esos problemas musculares le llevaron a estar de nuevo parado, acumulando en total cinco partidos seguidos sin poder entrar en la convocatoria.

Hasta la fecha, Martínez ha participado en tres encuentros, con solo 150 minutos de juego. Por fortuna, la irrupción de Mati Barboza en el primer equipo, consolidándose como un central solvente en Primera Federación, ha minimizado las carencias en la plantilla. Ahora, Iván Ania espera no tener problema alguno para que José Antonio Martínez siga en sus planes, aunque atendiendo a las dudas físicas que está dejando, su puesto como titular vuelve a estar en entredicho.