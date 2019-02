Álvaro Aguado y Álex Menéndez, novedades en la convocatoria para Tenerife

Álvaro Aguado y Álex Menéndez son, al margen de la entrada del tercer portero Alberto González, las grandes novedades de la convocatoria que Curro Torres ha ofrecido antes de que el Córdoba CF ponga rumbo a Tenerife, donde este sábado le espera el conjunto insular (Heliodoro Rodríguez López, 20:00). El centrocampista jiennense ya está de vuelta tras superar sus problemas físicos, mientras que el lateral se estrena en una citación, en su primera semana de trabajo con el grupo tras llegar en el último día del mercado de fichajes. Salvo sorpresa, será titular por la baja de Quezada.

En la lista ofrecida por el técnico blanquiverde se incluye también Alberto González, tercer arquero del primer equipo, que cubrirá la ausencia de Carlos Abad, que no puede jugar contra el Tenerife por su contrato de cesión. Además del arquero titular, entre los 18 citados por Curro Torres destaca la ausencia de Álex Carbonell. El centrocampista aún no tiene el OK de LaLiga para ser inscrito, pese a que ha completado su primera semana de trabajo con el Córdoba al ritmo normal del grupo.

En la convocatoria, por lo tanto, figuran seis de los siete fichajes invernales del Córdoba, a la espera de que Carbonell pueda ser inscrito en próximas fechas.

Las otras ausencias de la convocatoria son la de Luismi Quezada, que cumplirá un partido de sanción por acumulación de amonestaciones, la de Piovaccari, con una fractura en un dedo del pie, y las de Javi Lara y Quim Araujo, que por segunda semana consecutiva se convierten en los dos hombres descartados por Curro Torres.

La lista completa de convocados ofrecida por Curro Torres es la siguiente: