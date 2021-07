El Córdoba CF comunica la marcha de Edu Frías

El Córdoba CF ha hecho oficial este jueves la marcha de Edu Frías, que se enrolará en la Cultural y Deportiva Leonesa para esta próxima temporada. Era un secreto a voces y solo faltaba la pertinente oficialidad. El meta catalán, que ha estado entrenando a las órdenes de Germán Crespo desde el inicio de la pretemporada, cierra su etapa en la entidad blanquiverde tras dos campañas.

Edu Frías llegó al Córdoba en la campaña 19-20 procedente del filial del Espanyol. El portero catalán disputó cinco partidos en su primer curso de blanquiverde. En el ejercicio pasado, compartió titularidad con Isaac Becerra y completó un total de 14 partidos, entre la competición liguera y la Copa del Rey. Titular de inicio con Juan Sabas, regresó a la titularidad en varias etapas con Pablo Alfaro y también con Germán Crespo. La irregularidad fue latente en un curso que dejó buenas paradas con alguna que otra pifia, como sucedió en el último partido ante el filial del Cádiz.

El descenso a Segunda RFEF del curso pasado no impidió que Edu Frías llegase a un acuerdo con el club para renovar por dos campañas, aunque dejó una puerta abierta a su salida con una cláusula que se cumplió antes del comienzo de los entrenamientos. La llegada de Felipe Ramos al Córdoba CF y la oportunidad que se le ha presentado con la Cultural y Deportiva Leonesa ha hecho que finalmente diga adiós a la entidad cordobesista, que dio vía libre a su marcha.

Otro de los puntos a tener en cuenta es que Edu Frías acabó su ciclo sub 23 este mismo año. No obstante, eso no fue impedimento para la renovación por el club cordobesista. Sin embargo, ahora los caminos se cortan. Ante la salida del portero catalán, la entidad blanquiverde ha firmado a Carlos Marín, que procede del Betis Deportivo, club en el que ha permanecido las tres últimas campañas.