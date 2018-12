Los cedidos, otro problema en ciernes para el Córdoba CF

Al margen de intentar reforzar su plantilla, la dirección deportiva del Córdoba tendrá que asumir en el mes de enero que está a punto de llegar una complicada labor con los cedidos que el conjunto blanquiverde mantiene en otros equipos. Hasta siete jugadores (si se cuenta el caso especial de Edu Ramos) tiene el conjunto cordobesista esta temporada y, al margen del caso Guardiola, que será clave para la entidad, hay un par de futbolistas que pueden resultar un problema para Rafa Berges y su equipo de trabajo.

El caso más llamativo de entre los jugadores cedidos que tiene el Córdoba es, lógicamente, el de Sergi Guardiola. El ariete, a préstamo en el Getafe, no cuenta para Bordalás, pero su salida a un tercer club no parece que vaya a ser un problema. Los 22 goles en liga que anotó el curso pasado con el Córdoba le hacen mantener un buen cartel y la única complicación, que no es poca, es que el conjunto blanquiverde alcance un acuerdo para traspasar al jugador que satisfaga las necesidades económicas de la entidad.

Los casos que sí pueden resultar más problemáticos son los de Jona Mejía y Josema. El delantero no tiene nada clara su continuidad en el Lugo, mientras que el central se despidió hace unos días a través de sus redes sociales de sus compañeros en el Sochaux, donde no seguirá con la apertura del mercado invernal a la vuelta de la esquina.

Josema tiene contrato con el Córdoba hasta el 30 de junio de 2020. El joven central murciano ha disputado en la primera parte de la temporada un total de 13 partidos en el Sochaux francés, que milita en la Ligue 2. Pese a tener un buen rendimiento durante su préstamo en Francia, ha sido el propio futbolista el que ha decidido cambiar de aires, pues tiene la intención de regresar a España, donde no le faltarán pretendientes. Equipos de la Segunda División B como el Real Murcia han mostrado su interés en el zaguero, y alguna opción de Segunda también permanece abierta, aunque hay que tener en cuenta que Josema tiene una ficha importante que el Córdoba no está dispuesto a asumir, por lo que el equipo que quiera incorporar al murciano tendrá que hacer ese esfuerzo económico.

El Lugo, si finalmente puede reforzarse, podría dar salida a Jona o Dongou, que tampoco ha cuajado

El caso sin duda más preocupante para el Córdoba es el de Jona Mejía. El delantero hispano-hondureño, con contrato hasta 2020, no ha terminado de consolidarse en el Lugo, club que lo recibió el pasado verano a préstamo tras seis meses grises en el Cádiz. Con los lucenses ha participado en 11 encuentros, ocho de liga y tres de Copa del Rey, en los que no ha logrado estrenarse en la faceta goleadora.

En Lugo, Jona no tiene asegurada su continuidad, pues el club gallego medita entre forzar su salida o la de Dongou, otro punta que no ha rendido como se esperaba de él, si es que finalmente puede reforzarse en el inminente mercado invernal. En caso de tener que salir del club lucense, el Córdoba tendría en sus manos una auténtica patata caliente, pues Jona Mejía ha perdido mucho cartel tras dos años de cifras muy pobres y su contrato sigue siendo un problema enorme, pues sus emolumentos son los de un delantero top de la categoría de plata.

Los casos positivos

Más provechosas están siendo las cesiones de Zelu en la Cultural y Deportiva Leonesa, de Mena en el Salamanca y de Quiles en el Recreativo de Huelva. Zelu y Mena están gozando de los minutos que les faltaban en Córdoba y creciendo con la esperanza de tener un hueco en el futuro del conjunto blanquiverde, mientras que Quiles ha jugado bastante, aunque sus números son discretos.

Zelu, extremo que el Córdoba fichó el pasado verano procedente del Melilla y que no llegó a ser presentado oficialmente, ha aprovechado al máximo su cesión en la Cultural. Con el conjunto leonés, el joven jugador ha disputado 14 de los 18 encuentros ligueros y ha anotado tres goles, mostrando maneras para convertirse en un jugador muy válido para el futuro del Córdoba.

Mena, por su parte, salió hace apenas mes y medio a préstamo al Salamanca, después de quedarse sin ficha el pasado verano. El joven lateral izquierdo lo ha jugado todo desde que llegó al Helmántico y es un fijo en el lateral izquierdo del conjunto charro.

Algo más discreto está siendo el papel de Quiles en el Recreativo de Huelva. El punta onubense sólo ha marcado un gol en 14 partidos con el Decano, aunque su continuidad en el equipo de su tierra no está, en principio, en entredicho en este próximo mercado invernal.

El caso especial de Edu Ramos

Al margen de la media de docena de jugadores cedidos que tiene el Córdoba, Edu Ramos vive una situación parecida. El malagueño se marchó al Cádiz al final del mercado de verano por la imposibilidad de ser inscrito con el Córdoba. Ambos clubes trazaron una operación similar a una cesión, por la que el futbolista podría volver el próximo verano a Córdoba, aunque los gaditanos se guardaron una opción de compra por 250.000 euros.

El mediocentro malagueño está teniendo un irregular rendimiento en el cuadro amarillo, donde no es indiscutible para Álvaro Cervera, aunque ha jugado bastante. Concretamente, Ramos ha disputado 11 de los 19 partidos de liga, más los cuatro que el Cádiz ha jugado en la Copa del Rey.