El Córdoba CF, en el camino correcto

El Córdoba CF ha rayado a un excelente nivel a falta de una jornada para el cierre de la primera vuelta de la competición. Líder del Grupo IV de Segunda RFEF, los blanquiverdes, que solo han perdido un partido en lo que va de Liga, se muestran intratables en El Arcángel, donde han desplegado un juego vistoso ante su afición. Con siete puntos de renta sobre el segundo clasificado, el Cacereño, el objetivo del ascenso se acerca y toca rematarlo. Varios exjugadores cordobesistas analizan para el Día el buen momento de forma que atraviesa el conjunto de Germán Crespo.

Juan Carlos Quero, actual preparador del Atlético Espeleño, reconoce que "ahora mismo veo al Córdoba haciendo las cosas bien. Está perfecto en todos los sentidos, con mucha diferencia de puntos sobre los rivales y con una regularidad, sobre todo en casa, de juego, de goles, de sensaciones, que invitan a pensar que es muy superior a los rivales". No obstante, "aún queda Liga y lo que se ha visto hasta ahora hay que darle continuidad para así poder acabar con las mismas sensaciones y con pocos problemas".

El exjugador del Córdoba CF de la década de los 90 apuntó que "el rival que pueden tener son ellos mismos". Ahora mismo ha demostrado que ha sido capaz "de competir en Copa, en Liga y tiene buen fondo de armario con la Copa Federación". "A mí me cuesta pensar mucho que el Córdoba pegue un bajón. A lo mejor no sacan los mismos números, pero no creo que llegue a una crisis de resultados larga", señaló un Quero que ve que "el objetivo del ascenso está muy cerca".

"Va a ser difícil que muchos equipos le quiten tantos puntos al Córdoba. En El Arcángel está intratable, a los rivales que vienen les pasa por encima y fuera están sacando buenos resultados, aunque viene de dos empates seguidos. Los números son impresionantes y esto invita a pensar que el ascenso lo va a conseguir", argumentó Juan Carlos Quero.

Por su parte, Iñaki López Murga apuntó que "su rendimiento ha estado al nivel que se esperaba. Ha cumplido con las expectativas. Y lo más destacable es que ha sabido llevar la presión de ser el equipo a batir con mucha solvencia, y con gran superioridad sobre los demás equipos del grupo".

Al igual que Quero, el excentrocampista cordobesista expuso que "el único rival del Córdoba es el propio Córdoba". "Si sigue con la misma determinación y con el mismo grado de autoexigencia es muy difícil que deje la posición de privilegio que tiene en este momento", comentó. De hecho, ve "muy difícil que haya algún equipo que pueda seguir su ritmo".

"Estamos hablando de fútbol y en este deporte todo puede ser posible y todo puede pasar, pero es incuestionable que el objetivo está muy encaminado. El ascenso todavía hay que pelearlo, pero es indudable que con el rendimiento que cada domingo nos ofrece el equipo, cada semana que pasa, el objetivo deseado por todos está mucho más cerca", argumentó Iñaki López Murga.

Por su parte, Rafa Navarro considera que ha visto "a un equipo muy superior al resto, sobre todo en El Arcángel. Fuera de casa, en los últimos partidos, los equipos han aprendido a competirle y se lo están poniendo algo más complicado, pero aún así ya les sacó a todos una renta de puntos importante", comentó.

"El peor rival que puede tener es el propio Córdoba. Tiene que luchar contra él mismo para no bajar la intensidad y seguir siendo tan competitivo como en la primera vuelta", reconoció un Rafa Navarro que ve "el objetivo encarrilado, pero no hay nada peor que creerte que ya has conseguido algo sin haberlo logrado". "Hasta que las matemáticas no digan que ya eres campeón, no te puedes relajar", expuso el exjugador blanquiverde.

En este sentido, Andrés Armada señaló que "el Córdoba hasta ahora se ha visto como un equipo muy sólido y con una propuesta de juego definida. Los resultados son el fruto del buen trabajo". Con unos números notables, añadió Armada que es "campeón de invierno por méritos propios". "El objetivo está más cerca, pero aún quedan muchos partidos y habrá que esperar", argumentó el exdelantero cordobesista, segundo de Germán Crespo el curso pasado en el filial y durante la recta final del campeonato con el primer equipo.