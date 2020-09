El Córdoba CF apurará el mercado y sus fichas libres

El Córdoba CF entra en la recta final del mercado de fichajes con los deberes bastante avanzados, aunque pendiente de rematar su plantilla con jugadores de ataque. En ese esfuerzo anda la dirección deportiva blanquiverde enfrascada desde hace semanas, con las prioridades claras y una serie de alternativas previstas por si fallan las primeras apuestas.

En los planes de Miguel Valenzuela y Juanito sigue la idea de apurar el tiempo por Diabate. El ariete costamarfileño ha centrado la atención de los técnicos desde el pasado mes de agosto y en el club siguen empeñados en su contratación, por más que se esté dilatando en el tiempo. De hecho, tal y como avanzó el Día, el CCF y el Mallorca han avanzado en las últimas horas en la operación, después de que el Córdoba planteara una oferta para desatascar el bloqueo entre el jugador y su club de origen, por su negativa para renovar contrato.

Así lo confirmó González Calvo durante el acto de presentación del acuerdo con Corhyund, en el que vino a confirmar que el Córdoba está dispuesto a apurar plazos (el mercado cierra el próximo lunes) por concretar la operación. "Ayer [por el martes] se le volvió a hacer otra propuesta al Mallorca. Hasta el último momento es un jugador que nos interesa y vamos a luchar por ello. No vamos a escatimar esfuerzos, pero como dijo Juanito, tampoco vamos a poner en peligro el patrimonio del club", comentó.

Los movimientos, sin embargo, no se quedarán ahí. El Córdoba insiste en los últimos días en quemar sus opciones de hacerse con Berto González, el prometedor delantero del Sporting de Gijón que el curso pasado anotó 11 goles con su filial. El club blanquiverde hace semanas que pretende su llegada y está a la espera de que el conjunto rojiblanco defina su situación, toda vez que parece no contar para David Gallego en el primer equipo.

La posibilidad de que el jugador adquiera experiencia en un proyecto exigente como es el del Córdoba está siendo valorada en el club de Mareo, mientras que la predisposición del jugador a vestir de blanquiverde es positiva y puede terminar siendo importante en el éxito de la operación.

Más allá de los dos movimientos para cubrir las fichas sub 23 que están disponibles, el club mantiene abierta la vía de un último fichaje de perfil contrastado, mayor de 23 años. Ese movimiento obligaría a dar una baja de última hora, algo que en el club ya tienen incluso hablado con el jugador señalado para salir. En todo caso, entre los nombres barajados por el club, no entra de momento el de Isaac Aketxe, delantero del UCAM Murcia que ha sido ofrecido a la entidad, pero que no pasa de ser una opción más en el mercado y precisamente no de las primeras que tiene el CCF.