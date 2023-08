El Córdoba CF busca alternativas para la delantera, sin perder de vista a Isaac Romero

El Córdoba CF afronta los últimos días del mercado de fichajes con la idea de sumar a su plantel al menos un futbolista más que llegue para reforzar y dotar de más calidad al frente de ataque. Y como objetivo prioritario para la entidad sigue apareciendo el nombre de Isaac Romero, el atacante del Sevilla FC, cuya incorporación, sin embargo, sigue siendo complicada. Es por eso que en el club trabajan también, y desde hace días, en otras alternativas que ofrece el mercado, pues la entidad blanquiverde está decidida a apurar los plazos en busca de hacerse con la mejor opción a su alcance.

Hace semanas que la comisión deportiva del conjunto cordobesista tiene los ojos puestos en Isaac Romero como uno de los jugadores llamados a dar al equipo un salto de calidad en ataque. Tal y como ya informó este periódico hace dos semanas, el delantero natural de Lebrija gusta y mucho a los técnicos, de ahí que las gestiones para tratar de hacerse con su cesión hayan sido intensas y constantes desde los primeros días del mes de agosto. El problema, sin embargo, es que la situación no ha variado demasiado desde sus planteamientos iniciales, pues el Sevilla FC sigue mostrando una postura inflexible a la hora de permitir la salida de su canterano.

El conjunto de Nervión, que vivirá también una semana final de mercado frenética, ha visto como de su filial se han mostrado jugadores importantes, por lo que mantener a hombres de peso como Isaac Romero parece indispensable. Sin embargo, tanto el jugador como sus agentes consideran que una temporada más en la Segunda RFEF no ayudaría a la progresión de un futbolista que está capacitado para afrontar retos mayores de manera inmediata y que ya no tiene esa condición de sub 23 que le permitiría jugar en el filial manteniendo las puertas abiertas del primer equipo.

Con la opción de asentarse a las órdenes de Mendilibar bastante complicada (todavía no ha sido ni siquiera citado para un partido de liga), una salida a préstamo para seguir creciendo es la opción más apetecible para el futbolista y su entorno. Así pues, y según ha podido corroborar de nuevo el Día, las gestiones para convencer al Sevilla FC de que acceda a permitir su marcha siguen produciéndose.

Pero esa postura de su club de origen no es la única complicación en la posible llegada de Isaac Romero a El Arcángel. Los agentes del futbolista creen que a última hora su salida podría darse, pero ahí entrarían en escena también otros equipos interesados, y de superior categoría, como el Tenerife y el Albacete. Ambos conjunto se han dirigido al Sevilla y a los representantes del jugador para interesarse por su situación, pero también manejan otras alternativas para cubrirse las espaldas.

De hecho, el Albacete incorporó hace unos días a Dani Escriche y parece tener su frente de ataque más cubierto, mientras que el Tenerife sopesa otras opciones. En ese contexto, el Córdoba CF sigue bien colocado y muy valorado entre las opciones que maneja el jugador y su entorno, aunque todo dependerá de cómo se marquen los tiempos en estos días finales de mercado y de la capacidad de sus agentes para convencer al Sevilla de la idoneidad de prestar al jugador una temporada.

Romera y Zalazar, opciones

Puesto que la incorporación de Isaac Romero se antoja complicada, el Córdoba CF explora otras alternativas. Porque a pesar de que parece que el mercado ya no ofrece demasiadas opciones, lo cierto es que son varios los delanteros que aún deben resolver su situación, tanto en Primera Federación como en categorías cercanas. Uno de ellos es Dani Romera, atacante del Real Murcia al que el club pimentonero pretende dar salida para equilibrar su plantilla. El almeriense, a sus 28 años, es un delantero contrastado y con experiencia, una de las mejores opciones que aún son accesibles.

Es por eso que el Córdoba ha mantenido en las últimas semanas ciertos contactos con su entorno, que no fueron a más porque la intención del jugador era la de seguir en el Real Murcia. En estos últimos días, sin embargo, esa postura podría cambiar, una vez que el futbolista se ha visto claramente fuera de los planes del conjunto murciano, que ni lo convocó en la primera jornada.

Otro jugador que está en el mercado, pues pronto rescindirá su contrato con el Deportivo de la Coruña, es Kuki Zalazar. El atacante de origen uruguayo no continuará en el club blanquiazul y supone una opción atractiva porque daría alternativas en la banda derecha, donde Carracedo no tiene competencia, y el frente de ataque, pues se puede amoldar a jugar detrás del punta o como hombre de referencia. Su rescisión con el Deportivo parece encaminada y, aunque en el mercado de Primera Federación es apetecible para varios equipos, también cuenta con opciones en el extranjero.

Pero más allá de Dani Romera y Kuki Zalazar, y aunque no hayan trascendido, el Córdoba CF maneja algunas opciones más para reforzar su ataque, por lo que la última semana de mercado promete emociones fuertes en las oficinas de El Arcángel. Apurar hasta las últimas consecuencias los plazos era la idea inicial del club y así será.

Con 20 efectivos ya en plantilla, cabe señalar que el conjunto blanquiverde tiene libre una ficha para un futbolista mayor de 23 años. De ocupar esa licencia, cualquier otro refuerzo tendría que ceñirse al perfil de jugador sub 23, con dos huecos libres en el plantel. Con todo, parece descartado que el club agote las licencias, salvo que la primera derrota liguera acabe por variar el plan inicial de contar con una plantilla corta.