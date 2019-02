Una alegría fuera 258 días después

El triunfo cordobesista en Santa Cruz de Tenerife sirvió además para recortar puntos con varios equipos de la zona baja, además de evitar caer al farolillo rojo, toda vez que el Nàstic sumó los tres puntos esta jornada sin saltar al césped, porque su rival era el Reus, ya expulsado de la competición. El empate entre el Extremadura y el Rayo Majadahonda (1-1) y la derrota del Elche ante el Oviedo (1-2), más el golpe propinado a un Tenerife que no termina de salir de abajo, aprietan la tabla por abajo y dibujan un panorama algo más esperanzador para el Córdoba.

Tras hacer saltar la banca ante el cuadro insular, el equipo de Curro Torres se quitó también esa etiqueta de peor visitante, que ahora recae en el Nàstic de Tarragona, con cinco puntos lejos de su estadio, por los seis que suma el Córdoba. Además, ese triunfo deja precisamente al Tenerife como único equipo de la categoría que aún no ha ganado fuera de estadio en la presente temporada.

Aquel triunfo en la jornada 41 del curso pasado, el 27 de mayo de 2018, dejó al cuadro blanquiverde a un paso de la permanencia, que una semana más tarde quedó confirmada tras golear al Sporting de Gijón en El Arcángel. Pero esa alegría lejos de casa hacía ocho meses que no se repetía. De hecho, el Córdoba llegó al choque ante el Tenerife como el peor visitante de la categoría, con tres empates y nueve derrotas en 12 partidos. Un bagaje de tres puntos de 36 posibles que eran un lastre imposible de asumir para un conjunto que quiere amarrar la permanencia.

Además de tres puntos vitales en su lucha por la permanencia, el Córdoba consiguió en el Heliodoro Rodríguez López tumbar una barrera psicológica que hacía meses que le atenazaba. El equipo que entrena Curro Torres no había ganado a domicilio en lo que iba de temporada y sumaba ya más de ocho meses sin hacerlo. Concretamente, 258 días, desde que lo logró por última vez en Reus (1-2), en la penúltima jornada del curso anterior. La victoria sirvió además al técnico de Ahlen para salvar lo que a todas luces era un ultimátum sobre su continuidad en el banquillo, además de para ganar una semana de tranquilidad en la que poder crecer.

Ocho partidos después, la portería blanquiverde queda a salvo

Por activa y por pasiva se repite todas las semanas en las declaraciones que salen del vestuario cordobesista que una de las claves para que el equipo pueda mejorar es frenar la sangría defensiva, principal lastre en este curso y también durante gran parte del pasado. Una teoría muy bien aprendida pero que el conjunto blanquiverde no consigue aplicar luego sobre el césped. Ante el Tenerife, ese cero en la meta propia fue otro gran triunfo para el Córdoba. Y es que el conjunto de El Arcángel no acababa un partido sin encajar goles desde hace ocho jornadas, concretamente desde la visita a La Romareda, en el partido de la jornada 17, que acabó con empate a cero. En el Heliodoro Rodríguez López el conjunto blanquiverde acabó sin encajar goles por quinta vez en lo que va de curso y lo hizo por primera vez con Marcos Lavín bajo palos, por la ausencia de Carlos Abad ante el equipo que posee sus derechos. Un relevo que no acusó el Córdoba gracias al buen hacer de Lavín y al gran trabajo colectivo en el aspecto defensivo. De ahí que pensando ya en el choque del próximo viernes ante el Granada (El Arcángel, 21:00) cabe preguntarse si existe debate en la portería. Salvo sorpresa, Abad recuperará la titularidad, pero Lavín demostró estar preparado si su equipo le requiere.