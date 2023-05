Córdoba CF - San Fernando: ¿Una convocatoria con lo justo?

Con lo justo. El Córdoba CF afronta el encuentro del domingo ante el San Fernando con 18 jugadores de la primera plantilla. No hay más porque hay hasta seis ausencias por lesión. ¿Debe tirar Manuel Mosquera del filial para completar la convocatoria del primer equipo? La petición la debe realizar el técnico gallego y será el club el que de luz verde a la misma.

Tras un entrenamiento suave y de no más de una hora en la Ciudad Deportiva, Manuel Mosquera comentó en sala de prensa que "estamos 16 y dos porteros, 18. Los demás no podrán intervenir. Ves los puestos y a partir de ahí pues decides. El banquillo está más limitado". Eso sí, la ventaja es que el técnico gallego recupera a José Ruiz tras cumplir su encuentro de castigo ante la Balompédica Linense.

Con convocatorias que pueden ser de hasta 23 jugadores, debido a los cinco cambios que se realizan, pues parece hasta corto que el Córdoba CF solo tenga disponibles a 18 efectivos. Eso sí, hace unos años era lo habitual de las convocatorias. Ahora está por ver si Manuel Mosquera se conforma con lo que tiene o tirará del filial para completar la citación. Para ello, será el club el que otorgue la luz verde.

En la portería tiene a Carlos Marín y Pablo Picón, mientras que como jugadores de campo están disponibles los defensas José Ruiz, Calderón, Alberto Jiménez, José Alonso y Jorge Moreno; los medios Diarra, Caballero y Armando Shashoua; los extremos Carracedo, Simo y Marco Camus; los mediapuntas Kike Márquez y Miguel de las Cuevas; y los delanteros Juan Villar, Casas y Willy Ledesma.

Con estos mimbres, Manuel Mosquera, pese a que aún sigue sin ganar desde que cogió al equipo hace cinco jornadas, tiene efectivos más que de sobra para buscar volver a la senda del triunfo este domingo ante el San Fernando. De hecho, durante las sesiones a puerta abierta en la Ciudad Deportiva, el técnico gallego no llevó a ningún jugador de un filial cordobesista que juega este domingo la ida de la segunda eliminatoria autonómica del play off de ascenso a Segunda RFEF ante el Salerm Puente Genil. Eso sí, durante la sesión del jueves en El Arcángel a puerta cerrada sí hubo presencia de miembros de la plantilla del Córdoba B.

Con las bajas de Ekaitz Jiménez, Javi Flores y Felipe Ramos, con rotura de fibras, Canario, que no estará para el domingo y espera contar Mosquera con él para Mérida; Gudelj y Puga, que "no está para jugar, él dice que no lo está", Mosquera tiene lo justo para hacer frente a un compromiso en el que el Córdoba se juega "mucho" ante el San Fernando, como reconoció el propio técnico en sala de prensa.

Un banquillo "para no tener problemas"

Con todas estas ausencias, "ahí está la posibilidad de ver que el banquillo esté debidamente combinado para no tener problemas", comentó el preparador gallego por posibles "lesiones o contingencia de sanción o expulsión". De este modo, Mosquera señaló que será este sábado cuando configure la convocatoria final de cara al choque con el San Fernando. Eso sí, "las bajas se dan durante todo el año y es algo que no me preocupa. Si ocurren, ocurren".

¿Completará la convocatoria con jugadores del Córdoba B? Ante la Balona lo hizo y se llevó a Rafa Castillo y Geovanni Barba, aunque ninguno de los dos gozó de minutos en el Municipal de La Línea. "La semana pasada, si ganábamos nos poníamos a tres puntos del Linares", comentó Manuel Mosquera sobre la citación de los dos jugadores del segundo equipo cordobesista.

"El filial, hay que atenderlo, pero el otro día necesitaba un lateral y un central, y lo hablé con el club y me dijeron que Castillo y Gio", señaló el técnico del Córdoba CF. Además, reconoció que "primero pensé que tenía que salir de la primera plantilla (apostó por Jorge Moreno de lateral derecho), pero el primer equipo necesitaba jugadores del filial que tuvieran nivel para jugar en Primera RFEF".

También comentó que "si necesito llevar mañana (por el domingo) al banquillo para compensación, me los voy a llevar". "Obviamente está potenciar el primer equipo y para eso está el filial", reconoció Manuel Mosquera. Además, añadió que él estuvo "en un filial y el filial está para sostener al primer equipo, para que siempre esté bien".

Con mucho en juego también para el filial, Mosquera apuntó que "otra cosa es lo que decida, se lo diré al club y el club me dirá". "Cualquier equipo se sostiene del primer equipo y el filial está para dotar de ayuda al primer equipo. Lo importante siempre es el primer equipo. Esto es así", señaló el técnico gallego de cara a sus posibles intenciones de cara al compromiso de este domingo ante el San Fernando.