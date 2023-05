Manuel Mosquera: "Nos jugamos mucho ante el San Fernando"

El Córdoba CF trabaja en sumar un triunfo este domingo ante el San Fernando (El Arcángel, 18:00), un hecho que no se da desde el pasado 26 de febrero. Tras diez jornadas sin ganar, Manuel Mosquera comentó en sala de prensa que la plantilla entrenó "bien" y se han vuelto a poner "las pilas". Aunque "el objetivo está ya difuminado, la exigencia es máxima", comentó el técnico gallego.

Tras perder el Córdoba CF ante la Balompédica Linense el pasado domingo, Manuel Mosquera hizo autocrítica del mal partido de lo suyos y este viernes fue cuestionado por su situación tras sumar solo dos puntos en cinco jornadas: "Estoy muy bien. Evidentemente después del partido contra la Balona es evidente que doy la rueda de prensa como toca darla ese día y bajo las circunstancias de ese día. Entonces puedo dar una imagen, pero ahora hay que seguir peleando".

"La semana es de vuelta a trabajar, profesionalidad, recuperar gente, equipo alto y solo con el hecho de tener que ganar por un escudo, por el honor y por el orgullo ya es lo máximo que tiene que hacer un trabajador profesional en su trabajo", expuso Manuel Mosquera sobre la cita de este domingo ante el San Fernando.

"Hasta el último segundo aquí no respira nadie"

También indicó que la plantilla ha entrenado "muy bien y nos hemos vuelto a poner las pilas". "No matemáticamente pero con el objetivo difuminado no ha sido semana fácil. Nunca en mi caso es para quitar importancia, porque la exigencia es máxima, y esto es así. Hasta el último segundo aquí no respira nadie para conseguir la victoria y conseguir las tres", comentó el gallego. Además, añadió que "los objetivos son menores, pero nos tenemos que exigir. Sin aspavientos, pero con la misma fuerza y firmeza".

Cuestionado por si se siente frustrado, Mosquera reconoció que "las palabras se pueden poner todas. Frustración profesional, rabia contenida, pero desanimo no. La rueda de prensa la das bajo unas circunstancias, pero no desaminado. Incredulidad por lo que ocurre, pero en todo caso no cabe menoscabar la exigencia del día a día".

"He tenido cosas peores que está, pero no deja de ser menos fuerte que la actual de sentirse que no salen las cosas", comentó un Manuel Mosquera al que la situación no le echa "para atrás" y no le quita "ninguna energía" porque "cada día me vuelvo a regenerar y los jugadores me acompañan". "Luego tenemos el día del escaparate y ahí es donde todo lo que se trabaja entre semana una victoria da valor a lo que haces. Pero como aquí la trayectoria de victoria es nefasta, si ganas justifica lo que haces porque si no no tienes argumentos y es mejor callarse", señaló el preparador del Córdoba CF.

También fue preguntado por el desencuentro del pasado miércoles con Juan Villar: "No fue tan desagradable y fue mucho más normal. Te va a hacer gracia pero fue una discusión entre un árbitro y un jugador. Le dije si estás acampado no vale el gol, parece hasta chorrada. A juan villar no le gustó palabra y protestó, y yo le dije que no protestase". "Luego fui a hablar con él, pero esto parecía entre dos futbolistas que protestan porque quieren ganar. No era para que se armase revuelo", expuso el gallego para quitar hierro al asunto.

Por otro lado, también especificó sus palabras respecto a que el Córdoba era un equipo sin alma: "Dije que el otro día no tuvo alma y no que sea un equipo sin alma. Parecía sin alma ante la Balona, ese día. Lo dije en el descanso, se lo dije a los jugadores. da igual las rayas de la pizarra, si se juega sin alma. Los jugadores ya me lo habían escuchado".

"Este equipo no está sin alma porque durante la semana de entrenamientos se entrena bien, con energía y con ganas de revertir la situación, incluida la semana de la Balona", apuntó Manuel Mosquera. Además, señaló que "no quito ni pongo nada de lo que dije porque el equipo ha entrenado fuerte y ha jugado partidos para ganar".

Sobre el San Fernando, Mosquera dijo que es vez "de mirar la situación del rival, tenemos que ver la nuestra porque el entrenador y los jugadores nos jugamos mucho". Aunque "el objetivo está difuminado, la victoria es tan importante que cualquier cosa sea del San Fernando me parece menor porque lo que necesitamos nosotros".

"Es que no voy a pensar en el San Fernando, salvo la parte analítica. Sí pienso en mi equipo y necesita la victoria tanto que cualquier objetivo que tenga el San Fernando. Es una victoria en lo personal, necesitadísima", expuso un Manuel Mosquera que conoce al cuadro isleño "bien". "Lo he visto en bastante ocasiones y ha cambiado mucho con Pablo (Alfaro)", expuso.

Un San Fernando directo y rápido

También señaló que el equipo gaditano empezó con "un centro del campo fuerte, pero quizás era más un equipo de ataque posicional. Con Pablo es más directo, más rápido y consistente". "Si veis el partido en Algeciras, no concede nada. Aguanta los primeros 20 minutos, marcan y luego se llevan los tres puntos. Está terminando bastante bien pero, como los de abajo aprietan, creo que necesitan una victoria más sí o sí", reconoció el preparador gallego.

Incluso apuntó Mosquera que "ellos (por el San Fernando) pueden pensar que las estadísticas nos pueden favorecer y pueden tener sus dudas". "Solo debe haber una parte para nosotros. Será un partido fuerte nuestro", apostilló el preparador del Córdoba CF sobre el envite de este domingo en el que tratará de romper la racha de diez citas sin ganar.