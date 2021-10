El Córdoba CF quiere mantener su gran ritmo en Lepe ante el San Roque

Que el ritmo no pare. El Córdoba CF quiere mantener su buena dinámica de resultados ante el San Roque de Lepe (Ciudad de Lepe, 17:00), un rival que acumula dos citas seguidas sin ganar y que perdió en casa su último envite ante un eficaz Montijo (1-2). Los blanquiverdes, líderes del Grupo IV de Segunda RFEF, suman diez puntos más en la tabla que los onubenses, que están decimoprimeros con solo nueve puntos en su casillero.

Con el ánimo elevado por conseguir el pasado miércoles ante el Xerez CD el billete para la siguiente edición de la Copa del Rey, los de Germán Crespo deben hacer frente al cansancio acumulado por la disputa de siete partidos en este intenso mes de octubre -le faltó jugar ante el Mensajero-. No obstante, las rotaciones del técnico entre la Liga y la Copa RFEF y el buen hacer de la plantilla han hecho que se mantenga la buena dinámica de resultados tras mantenerse invicto desde que arrancó la presente temporada.

Con ganas de seguir creciendo y dar otro golpe encima de la mesa antes de disputar tres partidos seguidos en El Arcángel -Montijo, Ebro y Cacereño-, el Córdoba CF busca dar la talla ante un San Roque de Lepe que no arrancó bien el curso pero que enderezó el rumbo. Sólo la falta de acierto le ha hecho que no tenga más de los nueve puntos que actualmente ostenta. Además, en las dos últimas citas, los onubenses merecieron un mejor premio, lo que hace que el cuadro cordobesista se ande con cierto ojo.

A la espera de ver si el San Roque apuesta por una línea de cuatro o de cinco en defensa, Germán Crespo volverá a rotar para ir con un once de gala. En este sentido, jugadores con menos minutos ante el Xerez CD deben ser de la partida, como son los casos de Felipe Ramos, Luismi, José Ruiz, Javi Flores, José Alonso o Adrián Fuentes. Eso sí, todo dependerá también del tiempo. La posibilidad de que llueva puede hacer que el técnico nazarí apueste por un once más físico ante los leperos. En este caso, el regreso de Miguel de las Cuevas y de Toni Arranz habrá que verlo si se lleva finalmente a cabo. El preparador granadino siempre ha mantenido la línea de no arriesgar nada con jugadores que salen de lesión.

Para este compromiso, el San Roque tendrá la baja segura de Joel, que está lesionado y le impedirá estar en el partido a pesar de haber cumplido sanción en el último envite. Así, habrá que ver si Antonio Fernández mantiene su idea de salir con defensa de cuatro cuando juega como local o elige arrancar el duelo con defensa de cinco con tres centrales. En el centro del campo tienen plaza segura Adrián Ruiz y Charaf, mientras que la duda está en la entrada de inicio de Camacho, dependiendo de si el equipo sale con cuatro o con cinco atrás, en cuyo caso sería Antonio López el que entrase como tercer central. En ataque parecen fijos Abeledo y Víctor Morillo en las bandas, disputándose la posición de 9 entre el cordobés Nané y el excordobesista Chuma. Ambos estarán súper motivados, como también lo estarán Fran Ávila e Iván Robles, también con pasado en la entidad blanquiverde. De hecho, los dos apuntan a ser titulares en los costados izquierdo y derecho, respectivamente.

Con ganas de romper la dinámica positiva de los blanquiverdes, el San Roque quiere quitarse el regusto amargo de la última derrota ante el Montijo. Además, si tumban al invicto líder, es de valor doble. Pero el Córdoba CF va con la lección aprendida y sabe lidiar también en partidos complicados, donde tira de oficio y se trabaja el partido hasta conseguir el botín completo. Y a por ello va a Lepe.