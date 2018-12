Piovaccari: "El delantero vive del gol y me he quitado un peso de encima"

Uno de los hombres más destacados en el duelo del Córdoba ante Las Palmas fue Federico Piovaccari, autor de dos goles claves que además le sirven para recuperar la buena racha con la que empezó la temporada, pero que había perdido en los últimos dos meses. El punta italiano reconoció tras el choque que la victoria ante los amarillos "hacía falta para todos, también para los cordobesistas, pero sobre todo para la plantilla, que estamos en un momento en el que los resultados no salen".

En lo personal, Piovaccari reconoció irse a casa satisfecho. "Para mí igual, después de tres partidos que no he sido titular... el delantero vive del gol y me he quitado un peso de encima". Y es que el punta transalpino desveló que "he trabajado mucho para estar bien físicamente, porque todo el mundo sabe que llegué sin preparación física, he pasado varias semanas de cansancio y he tenido un bajón".

A Pio no se le olvida que "llevaba más de dos meses sin hacer gol y me revienta dentro de mí". "El primero sale perfectamente, en la primera pelota que toco. Me he quitado un peso de encima. Y el segundo es típico mío. Cuando arranco es casi imposible pararme", bromeó el ariete, que se mostró también contento por el gol de Andrés Martín "porque creo que es el futuro del Córdoba".

Optimismo y confianza en el trabajo

Ahora, la plantilla se marcha de vacaciones y lo hace con otra sensación, pese a seguir en descenso. "Todo el mundo habla siempre de que la plantilla es mala. Pero estos tres puntos son vitales. Hoy mirando la clasificación parece que hablamos de otra liga. Nosotros seguimos entrenando a tope y somos los primeros que cuando no hacemos las cosas bien nos sabe mal", comentó Piovaccari, que insistió en que "trabajamos sabiendo que las cosas, con trabajo, al final van a salir".

Por último, respecto a la afición, el punta italiano comentó que "es la primera que siempre nos apoya. Esperaba más gente pero somos los primeros que tenemos que dar resultados para traer gente al estadio".