Javi Lara: "Todo el mundo podemos dar un poco más"

Es uno de los capitanes del Córdoba y no suele poner paños calientes a la hora de explicar cualquier situación, por eso su mensaje siempre merece la pena ser escuchado. Javi Lara habló claro tras la derrota del cuadro blanquiverde ante el Alcorcón, aunque aseguró que la derrota fue más por mérito del rival que por deméritos de su equipo. "Hay días que hay muchas cosas que reprocharle al equipo pero hemos muerto de pie, hemos dado la cara y creo que los goles han sido más aciertos del rival que errores nuestros", apuntó el montoreño, que reconoció que en la segunda parte "ellos se han sentido cómodos y nosotros no hemos tenido ninguna contra para que ellos dudaran más. Eso hace que ellos se vayan creciendo y al final han hecho los dos goles".

Lara no escondió que "la situación es jodida", pero se agarró a lo que está por venir: "Viene una semana nueva, jugamos en casa y vendrá gente con energía que nos aportará cosas diferentes. Los esperamos con los brazos abiertos y esperando que esto cambie". Sobre esos refuerzos, el montoreño no escondió que son necesarios, porque "los resultados mandan y creo que la posición que ocupamos dice que no lo estamos haciendo bien". Además, fue claro y aseguró que cree que "nadie está rindiendo a su nivel y todo el mundo podemos dar un poco más. Y cuando hablo de todo el mundo me refiero a todo en general, no sólo a los que jugamos".

Sobre su vuelta al equipo, más de dos meses después, Javi Lara comentó que "es complicado, llevas tiempo parado y entrar en un partido con tanto ritmo los últimos cinco minutos... he intentado ayudar en lo que he podido".

Una situación dolorosa

Por último, el centrocampista montoreño no ocultó que la situación del Córdoba le pesa mucho en lo personal. "Me siento... como todos, porque es una situación que te va comiendo y desquiciando. Estás jodido todos los días y no te deja ser tú mismo. Ya sabemos lo que es el Córdoba, un equipo destinado a sufrir, pero es un club grande que está sufriendo como uno pequeño. Seguiremos dando la cara para que vuelva a ser un club grande", afirmó Lara.