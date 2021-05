Más motivos para la fe del Córdoba CF: la Balona quiere asegurar su plaza en la Copa

Motivos para la fe y la esperanza. La victoria del Córdoba CF ante la Balona ha podido meter al cuadro gaditano en un gran problema. Más allá del resultado (0-5) y de la imagen dada, la cual no gustó nada a su afición, los blanquiverdes, que deben ganar este domingo al Cádiz B (El Arcángel, 12:00), necesitan que los linenses, en su cita con el Sevilla Atlético, ganen o empaten en el Estadio Jesús Navas. ¿No se juegan nada? En juego podría estar su plaza en la próxima edición de la Copa del Rey. De este modo, los de Antonio Calderón deberían dar el do de pecho ante el filial hispalense si no quieren quedarse fuera del torneo copero.

A la espera de que la Federación Española anuncie la fórmula que va a emplear para elegir a los participantes en la próxima edición de la Copa del Rey, del número de puntos que acumulen los de Antonio Calderón podría depender su presencia en el torneo del KO. Los clubes que esta temporada han militado en la ya casi extinta Segunda B no han recibido la notificación oficial de cuáles serán los elegidos para tomar parte del torneo copero. Varios presidentes sostienen que lo harán todos los que alcancen plaza para jugar en la Primera RFEF. Sin embargo, hay quien no las tiene todas consigo, y ahí empieza a influir en el futuro a corto plazo de la Balompédica Linense.

En temporadas precedentes fueron asignadas a los equipos de Segunda B 28 plazas en el torneo del KO, lo que se traducía en que les eran concedidas a los siete primeros de cada uno de los cuatro grupos, sustituyendo a los ascendidos por los descendidos y eliminando filiales. "Pero este año la RFEF no ha comunicado nada y dado que son cinco grupos, la opción que más peso gana es la de que se clasifiquen los 28 mejores equipos por clasificación. Algunos directivos o directores deportivos de la categoría han recibido respuesta informal por parte de la RFEF confirmando esto, aunque, como siempre, la RFEF comunicará los equipos clasificados a final de temporada", sostiene el portal Grada3.

De ser así, hay 22 equipos clasificados que ya se conocen. Se trata de los 22 de los 30 que accedieron a la Primera RFEF en la primera fase y que no son filiales. Estos equipos son los siguientes: Algeciras CF, Burgos CF, Unionistas CF, Zamora CF, CyD Leonesa, SD Amorebieta, CD Calahorra, CD Tudelano, SD Logroñés, UD Ibiza, Nàstic de Tarragona, FC Andorra, CD Alcoyano, Linares Deportivo, UCAM Murcia CF, San Fernando CD, Atlético Sanluqueño, CD Badajoz, UD San Sebastián de los Reyes, Extremadura UD, DUX Internacional de Madrid y CF Talavera de la Reina.

En caso de mantenerse el criterio de temporadas precedentes, quedarían seis plazas por definir. Algunos clubes hablan de que serían los cinco campeones y el mejor segundo de los subgrupos D. En ese caso, la Balompédica ya lo tendría cerrado, porque el único que le puede arrebatar esa primera plaza del grupo IV-D es el Sevilla Atlético -su rival del próximo domingo-, que, por su condición de filial, no podría jugar la Copa del Rey y, por lo tanto, su plaza sería para la escuadra linense.

Sin embargo, Grada3 habla de que el criterio sería aplicar que entren los seis equipos, con independencia del puesto que ocupen en la clasificación, que mejor promedio de puntos por partidos jugados logren. ¿Por qué no se habla de número de puntos? Porque no todos los conjuntos habrán disputado el mismo número de encuentros y es el del promedio el criterio que se está empleando, incluso, en algún grupo D de esta segunda fase.

En ese apartado, la Balompédica Linense acredita 1,69 puntos por partido, los mismos que el Rayo Majadahonda. Presentan mejores números otros equipos como el Real Unión de Irún (1,88), el Rácing de Santander (1,77), el Deportivo de la Coruña y el Atlético Baleares (1,69). Es decir, la Balona comparte la quinta-sexta posición entre los seis que obtendrían plaza por el sistema del promedio. Eso quiere decir que si, como ya sucedió el pasado domingo ante el Córdoba, enlazase una segunda derrota ante el Sevilla Atlético en el Estadio Jesús Navas peligraría su presencia en la próxima edición del torneo del K.O. De hecho, hay equipos como el Rácing de Ferrol (1.60) que están al acecho.

En cualquier caso, nada estará garantizado, como cada temporada, hasta que la Española haga oficial la lista de participantes. De este modo, la Balona no debería dejarse llevar en esta última cita si no quiere ver peligrar su plaza en la próxima edición de la Copa del Rey. Esto supone más moral para un Córdoba CF que debe hacer sus deberes ante el Cádiz B y después esperar a que la Balompédica Linense no pierda con el Sevilla Atlético. Si esa carambola final se da, el conjunto de Germán Crespo será de Primera RFEF.