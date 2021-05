El Córdoba CF se juega su última carta ante la Balona... si el Sevilla Atlético lo permite

No va más para el Córdoba CF. La Línea de la Concepción marcará este domingo un antes y un después en el curso de los blanquiverdes, para bien o para mal. Y es que después de la visita a la Balona, el panorama del equipo que entrena Germán Crespo quedará despejado, en un sentido o en otro. El Córdoba puede salir del Municipal balono manteniendo sus opciones de alcanzar la Primera RFEF hasta la última semana, o bien ya totalmente fuera de esa carrera, algo que puede suceder incluso antes de que ruede el balón.

Y es que antes de esa cita ante el ya equipo de Primera RFEF, el Córdoba tendrá que estar muy atento al duelo entre el Tamaraceite y el Sevilla Atlético. En ese choque en tierras canarias se pondrán en juego un puñado de las pocas opciones que le quedan al equipo cordobesista de acceder a la Primera RFEF. El resultado ideal para sus intereses sería un empate, lo que permitiría mantener al Sevilla Atlético al alcance y rebasar al Tamaraceite, siempre y cuando el Córdoba sea capaz de ganar a la Balona. Una victoria del Sevilla Atlético sería mortal, pues daría al filial el segundo puesto asegurado y sesgaría las opciones de los hombres de Germán Crespo, que tendrían que saltar horas después a su partido sabiendo que sería ya un doloroso trámite. Si es el Tamaraceite el que gana, las opciones del Córdoba se complicarían, aunque no quedarían del todo sepultadas de cara a la última jornada.

Para que esa cábala sea válida, y siempre que el Sevilla Atlético no la tire por tierra, el CCF tendrá que sacar adelante su partido ante una Balompédica Linense que comparece en esta penúltima jornada con su puesto en la Primera RFEF ya asegurado, y tras una semana de celebraciones por lo que en el club balono se entiende como un ascenso de categoría, aunque de facto el curso que viene seguirán jugando en la tercera división del fútbol español.

Ese factor condicionará todo el partido, pues de inicio Antonio Calderón optará por hacer importantes rotaciones, para premiar a esos jugadores que durante la temporada han dispuesto de menos minutos. El técnico moverá previsiblemente la portería y refrescará al equipo en varias posiciones más lo que, unido a la relajación con la que se presume que saldrá el cuadro local, debe allanar el camino del triunfo para el Córdoba. Para colmo, Koroma no estará en el choque. El sierraleonés, que lideró la victoria de su equipo en El Arcángel, no forzará al sufrir problemas en un tobillo, dando tregua a una defensa del CCF que no va precisamente sobrada de solvencia.

Nadie espera que la Balona regale la contienda, pues los linenses se toman el partido como una fiesta ante su afición y tienen el aliciente de terminar la segunda fase en primera posición, pero es obvio que la necesidad blanquiverde tiene que imponerse y esa será la primera tarea del Córdoba en el partido, el hacer ver a su rival que los puntos en juego deben volver para territorio blanquiverde de cualquier manera.

Luismi apunta al once inicial

Para ello, Germán Crespo podría introducir cambios en su once inicial, con la baja segura de Sidibé, que no viaja por molestias musculares, además de la de Puga, con una elongación que le ha dejado fuera de combate. Álex Robles y Luismi apuntan a ser los elegidos para ocupar ese carril diestro, en un Córdoba al que regresan Bernardo Cruz y Xavi Molina tras cumplir el pasado domingo su partido de sanción.

Con muchísimo más en juego que su rival y sin la opción más mínima de especular, el Córdoba tiene que buscar un triunfo que le permita seguir con vida una semana más y apurar el próximo domingo en El Arcángel, con el Cádiz B como rival, esas pequeñas opciones de terminar la competición en puesto de Primera RFEF. Todo ello, claro está, siempre y cuando el Sevilla Atlético no rompa la baraja y deje a los hombres de Germán Crespo con cara de tontos antes incluso de saltar al césped.