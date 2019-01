Aythami desvela que ha perdonado dinero al Córdoba CF para regresar a Las Palmas

Aythami Artiles ya luce la camiseta de la UD Las Palmas. El defensa canario ha sido presentado con los amarillos y ha tenido palabras para el Córdoba CF en su regreso a casa. Aythami ha desvelado que su llegada se ha producido porque "el Córdoba me adeudaba tres meses y las primas", por lo que "para venir aquí he tenido que perdonarlas".

El canario ha asegurado en su presentación que ya el pasado verano quiso volver a Las Palmas, algo que en Córdoba negó de manera sistemática. "Cuando salí en enero del año pasado no estaba jugando nada y pedí salir para tener minutos. En Córdoba salieron las cosas mejor de lo que pensaba. Intenté venir en verano pero no se pudo dar", ha explicado el defensa, que ha añadido que "seis meses después me llama el presi y yo encantado de volver a la UD".

En el acto de presentación de Aythami, por cierto, el director deportivo de los canarios, Toni Otero, ha confirmado que el Córdoba ingresará 150.000 euros si la UD Las Palmas consigue el ascenso a LaLiga Santander esta temporada o las dos siguientes, que son las que el central ha firmado de contrato.

Aythami no ha querido valorar el recibimiento negativo que le ha dado la afición amarilla, y se ha limitado a comentar que "lo único que puedo hacer yo es demostrar a la gente en el campo que puedo estar aquí. Mi entorno y la gente que conozco está muy de acuerdo con que venga". "Yo no controlo las redes sociales", ha precisado.

Le motiva el reto de ascender

El exblanquivede ha defendido su sentimiento de pertenencia al club canario. "Soy de la UD Las Palmas desde siempre. Estar aquí y poder jugar y entrenar con el equipo es una suerte que muchos no tienen. Lograr el objetivo del ascenso de nuevo es un reto emocionante. Creo que se puede conseguir y que puedo aportar muchas cosas para lograrlo", ha asegurado.

Además, también se ha referido al partido que su nuevo equipo perdió en El Arcángel, para señalar que "ese día el Córdoba fue más efectivo que Las Palmas. Ese fue el golpe más duro de la temporada, pero de ese equipo ya no queda nada. Desde ese día, la imagen es otra, el equipo está fuerte defensivamente".