El Córdoba CF quiere alargar su racha en El Arcángel ante el Rayo Majadahonda

El Córdoba CF no quiere parar su ritmo triunfal en este arranque de competición. Los blanquiverdes, en su cuarto encuentro de la temporada, reciben este sábado al Rayo Majadahonda en El Arcángel, un templo inexpugnable desde abril de 2021. Tras 21 citas sin perder de forma consecutiva, los de Germán Crespo quieren más tras iniciar el curso de la mejor manera posible. Van tres triunfos ya y van a por el cuarto.

A pesar del ruido generado por el caso Simo, que tendrá que acudir a juicio el próximo 26 de octubre por un presunto delito de violencia de género, el Córdoba CF ha mantenido el rumbo sin variarlo por un caso personal. Los blanquiverdes están centrados en seguir con la gran dinámica de este inicio de curso y se presentan con toda la moral del mundo tras vencer su primer duelo a domicilio ante el Celta de Vigo B (1-2).

Con la baja obligada de Ekaitz Jiménez, Germán Crespo, que sigue utilizando piezas de su plantilla -aún no contaron con minutos José Cruz, José Alonso, Felipe Ramos, Pablo Picón y el mencionado lateral lesionado-, mantiene su apuesta por el juego y el buen trato de balón. Veloces, verticales, con pegada y mucha clase, además de rayar a un buen nivel defensivo -solo dos goles encajados-. Así avanza el Córdoba CF en el Grupo I de Primera RFEF.

Con varias incógnitas a despejar en el once inicial -aún no ha repetido el mismo pese a ganar los tres duelos disputados-, el preparador nazarí debe decidir si Simo está para jugar o no. No obstante, tiene a Cedric Teguia preparado para partir de inicio. No obstante, ya se ha visto en los entrenamientos de la Ciudad Deportiva que el hispano-marroquí es uno más y que está centrado en la cita ante el Rayo Majadahonda. Eso sí, la última palabra la tiene Germán Crespo.

Por otro lado, tras el debut de inicio de Ramón Bueno, todo apunta a que este sábado volverá la dupla Diarra-Javi Flores, con la que los blanquiverdes ganaron los dos primeros compromisos del curso en el Reino cordobesista. Con un Kike Márquez a un gran nivel y con Carracedo siendo un puñal por su lado, el técnico del Córdoba CF debe decidir si mantiene a Willy -suma ya dos goles- o devuelve al once inicial a Antonio Casas. Ambos parecen que parten con ventaja respecto a un Sergio Benito que sigue trabajando a un ben nivel.

Enfrente estará un Rayo Majadahonda herido por sumar solo un punto de nueve posibles en estos tres partidos disputados hasta la fecha. Lo consiguió la pasada jornada en casa ante un Badajoz que niveló por dos veces la ventaja majariega. Con un plantel muy renovado respecto al que jugó el play off el curso pasado, los madrileños buscan dar la campanada en El Arcángel.

Con el Rayo Majadahonda llegan a Córdoba tres jugadores con pasado en el club cordobesista, como son los casos de Dani Pinillos, Guille Donoso y Nando García. Además, en la punta de ataque estará un David Rodríguez que estuvo en varias ocasiones en la órbita de la entidad blanquiverde, aunque el ariete de Talavera de la Reina nunca terminó firmando en el CCF.

Esperando que se repita el gran ambiente del duelo ante el Fuenlabrada, el Córdoba CF, que cuenta ya con el apoyo de 12.725 abonados, busca alargar su dinámica para recortar puntos al deseado segundo paso. Ese es el reto y de momento toda va a pedir de boca. Eso sí, la campaña acaba de arrancar y aún queda mucho que remar para llegar al deseado objetivo.