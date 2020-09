El Córdoba CF viaja a Almendralejo con 24 futbolistas para medirse al Extremadura

El Córdoba CF afronta este miércoles su quinto amistoso de pretemporada, esta vez con la visita al Extremadura (Francisco de la Hera, 19:00), un rival de la misma categoría y con idéntico objetivo que los blanquiverdes, pues el equipo de Almendralejo ansía recuperar por la vía rápida la categoría perdida hace solos unos meses.

Después de la agria polémica suscitada por la suspensión del encuentro pactado con el Ciudad de Lucena, el CCF se movió rápido para encontrar un rival y mantener su planificación de la semana. Y lo cierto es que lo encontró, aunque de un perfil bastante distinto al de los celestes, pues el Extremadura será uno de los equipos candidatos a todo en esta Segunda División B.

Ese cambio de planes convierte el amistoso en una prueba incluso más exigente para Juan Sabas y sus jugadores, que podrán medir sus fuerzas con un rival parejo, como ya hicieran en el arranque de los test preparativos con el San Fernando.

El técnico del Córdoba desplaza hasta Almendralejo a 24 futbolistas, en una expedición en la que no están de nuevo Xavi Molina y Djak Traoré. El primero arrastra un problema muscular que le hace no entrenar con el grupo; el segundo va poco a poco incorporándose con sus compañeros, aunque su nivel físico aún no es el más adecuado para empezar a acumular minutos de partido.

El encuentro ante el Extremadura supondrá el reencuentro de los hermanos Cruz sobre el césped, después del fichaje de Bernardo por el CCF y la continuidad de Fran en el conjunto extremeño. Además, Willy y Carlos Valverde regresarán al equipo desde el que llegaron al Córdoba en el último mercado invernal.

Para el viaje a Almendralejo, los abonados del Córdoba tienen la posibilidad de acceder gratis al Francisco de la Hera. Para ello, solo tienen que comunicarlo al club -con el límite en este miércoles a las 13:00- a través del correo electrónico abonados@cordobacf.com. Además, los aficionados que no viaje pueden seguir el duelo en directo a través de los perfiles en Facebook y twitter de Footters.