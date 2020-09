El amistoso entre el Córdoba CF y el Ciudad de Lucena queda suspendido

El Córdoba CF ha decidido cancelar el encuentro amistoso que tenía previsto disputar este miércoles ante el Ciudad de Lucena en la localidad aracelitana. El conjunto blanquiverde ha comunicado al club celeste este mediodía su negativa a desplazarse para la disputa del choque, debido a los preocupantes datos que presenta la localidad lucentina respecto a la pandemia del coronavirus.

Así lo ha confirmado Javier González Calvo, consejero delegado del Córdoba, en una extensa rueda de prensa en la que ha sido su primera comparecencia tras confirmarse oficialmente la inscripción del equipo. "Es un problema de seguridad y de responsabilidad. Desde que empezó la pandemia hemos sido bastante consecuentes con todo esto. Hemos invertido mucho dinero en que nuestros jugadores y nuestros trabajadores estén seguros. Ahora mismo en Lucena hay un problema y creo que por jugar un partido de fútbol no es necesario poner en peligro todo lo hecho durante este tiempo", ha señalado González Calvo.

Los últimos datos ofrecidos por la Junta de Andalucía sitúan en 502 casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes la incidencia registrada en Lucena, datos que han hecho que el Córdoba haya decidido dar marcha atrás con su plan previsto para esta semana.

La medida, comunicada al Ciudad de Lucena a primera hora de la tarde, no ha sentado nada bien en el seno de la entidad celeste. "A dos días de un partido, ya anunciado, no creemos que sean formas. Nuestros jugadores han pasado test, el último hace dos o tres semanas, y son todos negativos. Además, el partido se iba a jugar sin público, por lo que no hay lugar para esos riesgos", ha señalado a el Día el presidente del Ciudad de Lucena, Jorge Torres.

Conscientes de ello, desde el Córdoba muestran predisposición para jugar el amistoso pendiente cuando la situación sanitaria mejore en la localidad de la Subbética. "Les mostramos apoyo y ponemos nuestro club a disposición para que cuando puedan jugar con su gente, puedan sacar un beneficio de nuestro equipo. Ojalá podamos ir a Lucena, pero lo digo como si fuera otro rival. No es el momento de jugar con la gente. Empezamos la competición en 15 días y no es el momento de poner en riesgo a los futbolistas, este año hay que jugar también con ese requisito, que ninguno de nuestros jugadores se contagie y si se contagia que se pueda apartar para que no se cancelen nuestros partidos. Seremos muy férreos en este sentido", ha apuntado González Calvo al respecto.

La preocupación por la incidencia del coronavirus podría llevar al Córdoba a suspender también el amistoso previsto para este sábado 3 de octubre ante el Linares. La localidad jiennense presenta actualmente una incidencia de 714 positivos por cada 100.000 habitantes. Números alarmantes que apuntan a llevarse por delante la celebración del encuentro.

A pesar de esos contratiempo, el Córdoba está decidido a disputar dos amistosos esta semana, por lo que ya trabaja en encontrar rivales que estén en disposición de enfrentarse a los de Sabas, en condiciones más tranquilizadoras para ambos clubes. Y es que a poco más de 15 días para que el balón ruede de manera oficial, el CCF no está dispuesto a correr riesgo alguno.