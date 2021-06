Continuidad con retoques, la vía que gana peso en el Córdoba CF

La actualidad del Córdoba CF sigue alejada del aspecto meramente deportivo y totalmente centrada en los movimientos en los despachos, en relación con el organigrama que tendrá el club de cara a la próxima temporada. En ese sentido, el movimiento que se esperaba era la llegada de Luis Yáñez como director general, liderando un cambio importante en la estructura de la entidad, pero ahora todo apunta a que ese cambio no se producirá. De hecho, la continuidad con algunos retoques apunta a ser la vía escogida por la propiedad.

Para empezar, ya es seguro que el actual director general del Rayo Vallecano no recalará en El Arcángel. Él mismo se encargó de confirmarlo a los medios de comunicación que durante semanas le han sondeado en busca de pistas sobre su futuro. A través de un mensaje de móvil, Yáñez admitió los contactos con Infinity pero aseguró que ha declinado su oferta.

Luis Yáñez apuntó que su cabeza ha estado y está "al 100% en el posible ascenso" del Rayo Vallecano, aunque no quiso alargar más el culebrón y confirmó que ha "desestimado" la opción de "poder ir para allá". "Agradecer el interés, respeto y tacto con el que me habéis tratado. Igualmente le he trasmitido este agradecimiento a los inversores de Bahréin, por plantearme la oportunidad de dirigir su proyecto, si bien no se ha podido concretar un entendimiento", añadió Yáñez en su mensaje.

Tras esa falta de acuerdo, los planes de Infinity apuntan a una nueva vía, una que en el club se planteó hace tiempo y que ahora cobra fuerza. La alternativa a las dudas surgidas desde Bahréin con el desarrollo del día a día en las oficinas de El Arcángel era la llegada al club de un hombre de confianza del grupo inversor, que supervisara el trabajo que se lleva a cabo en todas las áreas, pero especialmente en el apartado financiero. Y ese plan, después de sopesar seriamente un cambio total en la forma de dirigir la nave, es el que parece que se impondrá.

En el club, de hecho, trabaja ya ese emisario llegado desde Bahréin, que apunta a ser una figura clave en el futuro, para agilizar los trámites con la propiedad y que la comunicación entre los inversores y las personas que trabajan en la gestión de la entidad sea lo más fluida posible. La idea, sin ir más lejos, es evitar situaciones como la actual, en la que el Córdoba CF va camino de los 40 días desde que confirmó su descenso a Segunda RFEF sin definir su próximo proyecto.

Por tanto, la negativa de Luis Yáñez y esta alternativa adoptada por la propiedad allanan de manera clara el camino a los actuales gestores, con Javier González Calvo a la cabeza, en su condición de vicepresidente y consejero delegado del Córdoba CF.

Fuentes del club blanquiverde no ocultan la satisfacción por los últimos acontecimientos, a la vez que reconocen el alivio que suponen, con la esperanza de que en los próximos días se pueda definir ya de manera clara quiénes serán los responsables del nuevo proyecto en cada uno de las áreas de la entidad. Pese a ello, los retoques en algunos departamentos, principalmente el deportivo, no están ni mucho menos descartados. Pero, en líneas generales, la continuidad parece la vía escogida desde Bahréin, después de semanas convulsas en las que ni siquiera el consejero delegado podía asegurar su continuidad más allá del 30 de junio.

Aunque todavía quedan por dar pasos importantes para poner en marcha de una vez por todas el Córdoba de la temporada 2021-22, los últimos acontecimientos han despejado de manera notable el panorama e invitan a pensar que las decisiones en firme irán precipitándose en los próximos días. Con el 30 de junio a la vuelta de la esquina, todo el tiempo que ahora se aproveche será fundamental para el proyecto.