Chus Herrero y su "experiencia para contar" en el Córdoba CF

Uno de los cuatro jugadores que ya saben que no contiuarán en el Córdoba CF es Chus Herrero. El veterano zaguero, que formó parte de esa primera lista de bajas ofrecida por el club, repasó su experiencia en temporada y media en el club blanquiverde en una entrevista concedida a Radio Marca Córdoba, en la que reconoció haber pasado "la peor etapa" de su amplia trayectoria como profesional, sobre todo por los problemas ajenos a lo deportivo que han lastrado a la entidad.

Herrero se tomó con naturalidad su salida del CCF. "Ya lo sabía desde hace un par de semanas porque mi agente había hablado con Juanito. Me lo comunicaron directamente antes de ayer. Sin más, es algo que ya me esperaba. Han sido meses difíciles, pero me quedo con lo positivo, la gente buena y los amigos", comentó al respecto el maño, que recordó que desde su llegada "todo han sido situaciones muy complicadas, siempre hablando de lo que no era fútbol".

Después de firmar por el club en enero de 2019, el defensa se encontró "una situación muy difícil y los problemas externos", por lo que concluyó que ha sido "año y medio, casi dos años, muy convulsos", aunque quiso quedarse "con la gente buena" que ha encontrado en la entidad de El Arcángel.

Y es que ni siquiera este curso, después de unos primeros meses malos con el descenso a Segunda B, arreglaron la experiencia vivida por Chus Herrero en El Arcángel. "Me vendieron un proyecto ambicioso, porque en Segunda B el Córdoba tenía que ser el mejor equipo en todos los aspectos, pero luego empezaron a surgir problemas, se quedó la plantilla coja en muchos puestos", recordó el maño, que cree que el resultado del equipo en la temporada ha venido marcado "por los problemas de fuera", aunque también reconoció que "con los refuerzos de invierno teníamos plantilla para ascender, pero el virus nos ha quitado la opción".

Por todo ello, Herrero reconoció que ha sido "sin duda la peor etapa de mi carrera", pues ha vivido "algún descenso o situación complicada, pero no hasta este punto". Tanto que cree que "es una experiencia para contar, la verdad".

A la oscura etapa de Jesús León en el club le siguió el desembarco de Infinity y un "máster, sobre todo para los capitanes", como definió Chus Herrero el proceso para entender todo el tema jurídico derivado de la venta de la unidad productiva del club. "Por suerte, con la llegada de los administradores todo salió bien y a ver si la nueva propiedad sigue un camino recto", deseó el maño, que cree que si la operación de la unidad productiva no se confirma "el Córdoba tendrá una situación complicada otra vez".