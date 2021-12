Ceuta, ¿llano o repecho para el Córdoba CF?

Llega uno de los partidos más exigentes para el Córdoba CF en esta temporada en Segunda RFEF. El conjunto blanquiverde visita al Ceuta al borde del cierre de la primera vuelta. Lo hace con ocho puntos de renta sobre el cuadro caballa, en un partido que hace las veces de meta volante para los blanquiverdes, que si son capaces de sacar los tres puntos del Alfonso Murube darán un paso importantísimo hacia la confirmación de ese primer puesto que tanto ansían y que han ocupado desde la primera jornada de liga.

Aunque la competición es larga y todavía no ha alcanzado su ecuador, no se trata de un partido más. El Córdoba tiene ante sí una oportunidad pintiparada para acercar su gran objetivo. Ganar en Ceuta significa meter medio ascenso en el bolsillo, a la vez que mandar un mensaje claro a los perseguidores de que el dominio blanquiverde es total. Muchos son los entrenadores que en las últimas semanas han dado al conjunto cordobesista por ascendido antes de tiempo, pero precisamente Chus Trujillo, el técnico del Ceuta, ya avisó de que hay batalla abierta por esa primera plaza a la que su equipo, entre otros, no renuncia.

Y no es gratuita la observación del técnico canario del Ceuta. Trujillo es consciente de que el Alfonso Murube es una de las pruebas de fuego que le queda por superar al Córdoba para considerarlo ya de una vez por todas un equipo intratable, inalcanzable para el resto. Por eso, la victoria en la ciudad autónoma daría mucho más que tres puntos, supondría un respalda en lo anímico difícil de medir, pero tan importante o más que la victoria en sí. Siguiendo con el símil ciclista, para el Córdoba un triunfo convertiría el resto del camino en esta liga en un llano por el que transitar a velocidad de vértigo. Una derrota, sin embargo, actuaría de repecho, complicando el rodar de los blanquiverdes algo más de lo previsto.

Sabedor de la importancia del encuentro, Germán Crespo ha preparado con mucho mimo el partido durante toda la semana. El técnico granadino incidió especialmente en la defensa de los centros laterales y de las jugadas a balón parado, sabedor de que en el Murube le espera un rival que tratará de robarle la iniciativa, y que tiene en esas jugadas una de sus principales armas.

El Alfonso Murube, un feudo aciago

Nunca se le dio bien al Córdoba jugar en Ceuta, pues apenas ha ganado un par de veces en la ciudad autónoma. Solo una vez lo hizo en los últimos 30 años ante un equipo que ha sido rival clásico de los blanquiverdes en Segunda División B. Por eso, y por la estupenda racha que acumula el rival, el exceso de confianza está prohibido. El Ceuta no pierde desde la primera semana de octubre y ha encadenado diez resultado positivos para encaramarse a la zona privilegiada de la clasificación. Un indicativo claro de que el rival que los blanquiverdes tendrán enfrente en el Alfonso Murube no es un equipo más.

Además, como viene siendo habitual en las últimas semanas, Germán Crespo tendrá que lidiar con ausencias importantes. Salvo sorpresa de última hora, no se espera que Simo y Casas sean de la partida, después de haberse perdido los últimos entrenamientos de la semana. Tampoco estarán sobre el césped artificial del feudo ceutí Álex Bernal y Ekaitz Jiménez, cuyo regreso al equipo se espera para el primer partido de 2022.

Con esas ausencias tendrá que saber lidiar el técnico granadino para presentar el once más competitivo posible, al que opositan a volver José Ruiz y Toni Arranz, para conseguir una victoria que sería mucho más que tres puntos y que acercaría ya de manera palpable el objetivo de sacar de rueda a todos los rivales.