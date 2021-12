Germán Crespo: "En Ceuta va a ser uno de los partidos más complicados fuera de casa"

El Ceuta y cómo sacar los tres puntos ante el conjunto caballa es lo que ocupa la mente de Germán Crespo y los jugadores del Córdoba CF. El técnico granadino ha trabajado toda la semana a conciencia para buscar tres puntos que serían vitales ante el segundo clasificado, aun a sabiendas de la dificultad que representa visitar un Alfonso Murube que, eso sí, espera en buen estado después de su reciente remodelación.

"Estamos con ganas de que llegue el partido, nos medimos a un rival directo. Hemos tenido nuevamente una semana en la que el equipo se ha podido recuperar, sin partido entre semana, y salvo la gente que tiene molestias se ha entrenado bien, con velocidad e intensidad, que es lo que buscamos de cara al domingo", comentó el granadino sobre sus impresiones de cara al partido de este domingo.

Crespo puntualizó que el Ceuta es un rival fuerte que ha ido de menos a más y creciendo semana a semana en su feudo. "Empezó perdiendo pero luego ha tenido buenos resultados. Es un equipo que trabaja los 90 minutos, de hecho ha habido dos partidos (Coria y Lepe) que fueron capaces de empatarlos al final. A eso hay que unirle la filosofía de juego de su míster, que en el Tamaraceite hizo un gran trabajo", recordó.

Con todo, el técnico del Córdoba es optimista respecto a las opciones de los suyos de ganar en Ceuta: "Nos va a venir bien su propuesta, vamos a un campo con césped nuevo, de buenas dimensiones, y será un buen partido, con dos equipos de propuesta parecida. En Ceuta va a ser uno de los partidos más complicados fuera de casa, pero tenemos la ilusión de que si sacamos esos tres puntos, se pondría la cosa muy bien".

Para buscar el triunfo, Crespo ha puesto durante la semana mucho énfasis en la defensa y ataque de los centros laterales, un aspecto que puede ser vital en el Alfonso Murube. "Sabemos que el Ceuta tiene muy buenos golpeadores a balón parado, tanto en faltas laterales como en saques de esquina y atacan de forma diferente a cómo lo hacen otros equipos. Estamos defendiendo bien esas acciones, pero no por ello hay que dejar de trabajarlo. Allí, por cómo hemos visto que atacan, es importante y por eso lo hemos trabajado", explicó.

Sin miedo a las sanciones

Esos tres puntos, unidos a los del partido aplazado ante el Mensajero, podrían suponer un punto de inflexión para el Córdoba, algo que no oculta el técnico blanquiverde. "Si somos capaces de sumar estos seis puntos, mínimo tendríamos 11 de diferencia con los perseguidores. Serían muchos puntos, pero en todos los campos te están esperando y vamos a vivir dos ambientes complicados, porque seguramente ambos campos se llenarán. Son dos finales y si somos capaces de ganarlas encararíamos la segunda vuelta con máxima garantía", redundó.

A Ceuta, el técnico blanquiverde apuesta por ir con todo su arsenal disponible, sin mirar el apartado disciplinario ni otros condicionantes. "No soy partidario de ir limpiando las sanciones. No creo que tengamos la mala suerte de que caigan los cuatro jugadores a la vez, pero si es así plantearemos los siguientes partidos con lo que tengamos. Yo no voy a mirar las posibles sanciones para hacer una alineación", aseguró.