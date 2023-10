Casas tiene que parar en el Córdoba CF

El Córdoba CF completó este martes su primera sesión de trabajo de cara al encuentro de este sábado ante el Algeciras (Nuevo Mirador, 18:00). Iván Ania pudo contar con José Recio como uno más, pero Antonio Casas, que acabó ya con molestias la cita del pasado sábado ante el Recreativo Granada, estuvo al margen del grupo junto a Adri Castellano, que sigue con su proceso de recuperación de su lesión.

El regreso al trabajo de la plantilla del Córdoba CF a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva estuvo marcada por Antonio Casas. El rambleño, con molestias en el isquio, entrenó durante unos minutos junto al recuperador Eu Gavilán. Con él se ejercitaba también un Adri Castellano que sigue recortando plazos y se espera que pronto pueda volver a estar junto a sus compañeros.

Tras ejercitarse durante unos minutos en la instalación del Camino de Carbonell, Antonio Casas, que también estuvo dialogando con Raúl Cámara, se marchó rumbo al estadio. De momento, según indicaron desde el club, fue por mera precaución para que sus dolencias no fuesen a más. De hecho, el rambleño se marchó con una sonrisa de la Ciudad Deportiva. No obstante, será el parte médico que emite la entidad cada miércoles el que aclare si el de La Rambla estará o no este sábado en el Nuevo Mirador. Hasta la fecha, el de La Rambla, autor de tres goles en este inicio de curso, es una pieza fundamental de Iván Ania en su once inicial.

El que sí estará en Algeciras será un José Recio que ya entrena con normalidad junto al resto del grupo. El centrocampista de El Palo, que debutó en la primera jornada ante el Ibiza, cayó lesionado el pasado 2 de septiembre en la sesión previa al envite en el Enrique Roca ante el Real Murcia. Desde entonces, el malagueño ha estado recuperación de sus molestias en el tendón de Aquiles.

La pasada semana acabó ya Recio formando parte del grupo, aunque Iván Ania no lo citó para el envite ante el Recreativo Granada. De este modo, ya son cinco partidos los que no ha estado presente un jugador al que Iván Ania le tiene depositada mucha confianza. De momento, el malagueño es uno más y volverá a estar disponible más de un mes después para la convocatoria del choque del sábado en Algeciras.

A expensas de las molestias de Casas, Adri Castellano es el otro jugador que está al margen y entrenando junto al recuperador Eu Gavilán. El defensor cordobés, que aún no se ha entrenado esta temporada -al igual que el algecireño Christian Delgado-, va recortando plazos de una lesión que se produjo durante la semana del choque ante el Linares Deportivo. De este modo, ya son tres duelos los que se ha perdido el ex de la Ponferradina.

Durante esta primera sesión de trabajo, en la que estuvo atento a todo Raúl Cámara, el Córdoba CF volvió a practicar la salida de balón. Iván Ania, que contó con la presencia de los jugadores del filial, Óscar Jiménez, Paco Fernández, Calero y Eric Ruiz, se reencuentra este sábado con su pasado y busca sacar los tres puntos ante un rival invicto y que tiene tres puntos más que los blanquiverdes. De este modo, los cordobesistas, si vencen en el Nuevo Mirador, podrían entrar en la zona de play off al término de esta séptima jornada del campeonato en el Grupo 2 de Primera RFEF.

Sin poder entrenar en El Arcángel, los blanquiverdes tendrán una nueva sesión este miércoles en la Ciudad Deportiva. Eso sí, será a puerta cerrada, como la del próximo viernes. Iván Ania quiere esconder sus cartas de cara a un importante compromiso, en el que los blanquiverdes optan a su tercer triunfo consecutivo tras los conseguidos ante el Alcoyano y el Recreativo Granada.