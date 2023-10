Albarrán, antes de visitar al Algeciras: "Es pronto para hablar de favoritos"

El Córdoba CF ya tiene el foco puesto en el compromiso de este sábado ante el Algeciras (Nuevo Mirador, 18:00), cita correspondiente a la séptima jornada en el Grupo 2 de Primera RFEF y un partido especial para Iván Ania y Carlos Albarrán porque ambos regresan a la que fue su casa la temporada pasada. Ahora llegan como rivales para medirse a un cuadro algecireño que está invicto y tiene tres puntos más en la tabla que los blanquiverdes.

Tras la primera sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva, Carlos Albarrán, titular indiscutible para Iván Ania en este inicio liguero -seis partidos y un gol-, expuso que "las sensaciones son buenas" y se mostró "contento por sumar tantos minutos y por ayudar al equipo porque todos los jugadores trabajamos para tener minutos, oportunidades y ayudar al equipo".

Antes del compromiso en Algeciras, Albarrán estrenó el pasado sábado ante el Recreativo Granada su cuenta de goleador: "Eso es ayudar al equipo. Es algo que no suelo hacer y cuando llega me hace ilusión, y se lo dedique a mi hijo. Ojalá pueda hacerlo más veces". Durante su etapa en suelo algecireño, el lateral de Badalona también marcó un tanto con la elástica albirroja, con la que jugó 35 partidos.

Sobre el rival, Albarrán destaca que "los conocemos bien, pero es un campo complicado, de los que cuestan ganar y tenemos que estar acertados, no cometer errores y hacer las cosas bien". "Ellos tienen un buen equipo, están arriba -son quintos en este Grupo 2 de Primera RFEF-, tenemos que hacer bien las cosas y están muy concentrados" para conquistar los tres puntos en el Nuevo Mirador.

Tras acabar su vínculo con el Algeciras y firmar este verano con el Córdoba CF, Albarrán no sabe cómo le recibirá la afición algecireña: "Yo me sentí querido y es un club al que tendré un cariño especial. Fui muy feliz, a pesar de que estuvimos abajo y nos salvamos en la última jornada". No obstante, indicó que "en lo personal estuve muy a gusto, el vestuario era muy bueno y mantengo relación con gente de allí", por lo que será una cita "especial para mí".

Con dos triunfos consecutivos se presentará el Córdoba CF en el Nuevo Mirador, aunque para Carlos Albarrán lo importante es que "más que un punto de inflexión, sea seguir con la buena dinámica de las dos últimas jornadas". "Es un campo que si ganas te dará más confianza que estas últimas dos victorias. Es un campo complicado y ganar allí te da confianza", por lo que irán a "conseguir los tres puntos".

Cuestionado por si el Algeciras puede optar a la nómina de conjuntos que optan al play off, Albarrán comentó que "ahora mismo hablar de favoritos en la jornada 7 es pronto". "En esta categoría es complicado y diferente, y cada semana hay que preparar lo mejor posible el partido", expuso el lateral de Badalona, que apuntó que lo que tienen que claro "es lo que tenemos que hacer".

También expuso sobre el Algeciras que tienen "un buen equipo, lo están transmitiendo porque no han perdido y por algo están ahí arriba". Por ello, para intentar sacar los tres puntos deben "estar concentrados los 90 minutos porque la afición aprieta. Ellos van a empujar, te van a crear ocasiones y tendremos que saber sufrir como en Alcoy".

Sobre la conexión con Carracedo, Albarrán expuso que "con la manera de jugar que nosotros intentamos salir por banda, por fuera, con él fuera de campo me llevo bien y en el campo nos entendemos bien, y podemos ayudar al equipo que es lo que importa".

Por otro lado, hizo hincapié en el balón parado: "Es una manera de ponerte por delante, de conseguir goles. Las situaciones a balón parado te pueden ayudar y estamos metiendo goles y ojalá podamos seguir metiendo".

Por último, Albarrán, con el mente en el choque del sábado, indicó que estarán pendientes de neutralizar "su manera de jugar y tener controlados sus aspectos fuertes". Además, comentó que deben centrarse en "hacer nuestro juego porque confiamos en nuestra idea, en tener claro lo que tenemos que hacer y en no cometer errores".