Antonio Casas y Alberto Toril: duelo y revancha por el gol en el Córdoba CF

Antonio Casas ya tiene competencia en el Córdoba CF. La llegada de Alberto Toril al conjunto blanquiverde acaba con la carencia de efectivos que ha tenido que sufrir Iván Ania durante la mayor parte de la pretemporada, paliada en parte por la presencia de jóvenes del filial. Con la contratación del ariete balear, el Córdoba por fin ha sido capaz de generar competitividad por el puesto en la punta de lanza, juntando a dos atacantes jóvenes y con características interesantes, pero que vienen de firmar unos discretos números en la última campaña. Es por eso que afrontar un curso importante para ambos en el que tienen que reivindicarse y recuperar el crédito perdido.

Antonio Casas cumplirá en la temporada 2023-24 su tercera temporada vistiendo la camiseta del Córdoba CF. El rambleño tuvo un impacto inmediato a su llegada al club y firmó 17 goles en liga en la temporada del club en Segunda RFEF, siendo pieza clave para el ascenso a Primera Federación.

Esa explosión goleadora situó al atacante cordobés como referencia del conjunto blanquiverde, con un contrato importante que refrendaba la confianza del club en él y el rol de ariete titular para el salto a la Primera Federación. Sin embargo, y pese a un buen inicio de campaña, Casas no cuajó un buen año y terminó con unos discretos siete goles, cifra muy por debajo de las expectativas que había creado.

Con la salida de Willy Ledesma y Juan Villar, el joven de La Rambla quedó este verano como el único delantero nato de la plantilla, a la espera de los refuerzos que debían llegar. En una reciente entrevista concedida a el Día, el atacante se mostró concienciado de que este curso debe ser el de su confirmación, después de un dubitativo aterrizaje en la categoría. Casas se mostró preparado para aceptar la competencia que los técnicos le pusieran por delante y convencido de recuperar su mejor versión.

En la que será su primera temporada como futbolista sénior, dejando atrás su etapa como sub 23, el rambleño debe dar un paso adelante y ser uno de los referentes ofensivos de Iván Ania, que ha perdido gol con las numerosas bajas de este verano pero que mantiene en la plantilla a un punta con talento para la definición que ahora necesita encauzar su camino.

En unas circunstancias parecidas llega Alberto Toril a El Arcángel. El balear arrastra una fallida experiencia en el Piast Gliwice de la máxima categoría de Polonia. En la Ekstraklasa hizo seis goles en su primer curso pero el año pasado se quedó sin ver portería en la primera mitad de la temporada, algo que llevó a su club a buscarle una cesión en el Real Murcia, equipo desde el que año y medio antes lo fichó.

En el tramo final del curso pasado materializó cuatro dianas con los pimentoneros, dejando muestras de su calidad pero también la sensación de que sigue sin sacar el máximo rendimiento a las buenas condiciones que atesora para ser un delantero de referencia en Primera Federación.

Toril, ante su gran oportunidad

A sus 26 años, con mucha trayectoria por delante y encarando ya la madurez como futbolista, a Alberto Toril se le presenta una oportunidad de oro en El Arcángel para dar un paso adelante y superar los mejores registros de su trayectoria. El mallorquín nunca ha sido un goleador contrastado, pues su mayor cifra desde que es profesional son los nueve tantos que hizo en liga con el Real Murcia en la temporada 2020-21. Ahora, su reto está en superar esa cifra con el Córdoba CF, en un contexto que puede favorecer mucho sus cualidades, pues se espera de los blanquiverdes que sean un equipo dominador de los partidos y que busque constantemente el área rival, lo que en teoría ayudará a un rematador nato como es Toril.

La acogida de su fichaje entre la afición blanquiverde, al menos por lo reflejado en las siempre engañosas redes sociales -que agitan muchas opiniones pero no representan más que a un sector ínfimo del cordobesismo-, no ha sido demasiado entusiasta. El perfil bajo de Toril y los números que lleva a sus espaldas no han convencido en exceso. Sin embargo, esa tibieza con la que se ha asumido su fichaje debe servir al balear como motivación e incentivo para buscar su mejor versión en el Córdoba CF

A la espera de más competencia en el ataque, que acabará llegando en este tramo final del mercado de fichajes, el Córdoba ya puede al menos contar con que en la punta de ataque tiene a dos futbolistas peleando por un puesto, lo que siempre supone un incentivo para ambos. Y lo cierto es que, en este momento de sus carreras, tanto Antonio Casas como Alberto Toril tienen motivos más que de sobra para dejarse la piel con el objetivo de alzar el vuelo y recuperar su versión más brillante.