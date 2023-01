Carracedo reconoce la incomodidad que genera el mercado de fichajes en el Córdoba CF

Los jugadores del Córdoba CF no son ajenos a los movimientos que el club está llevando a cabo en el mercado de fichajes, una época complicada porque puede desviar la atención de la competición, justo en un momento crucial, con la segunda vuelta del campeonato arrancando. Así lo reconoció Christian Carracedo, que este domingo regresa al conjunto blanquiverde tras cumplir su sanción y que quiso reivindicar que su equipo sigue estando en una posición privilegiada.

"Desde dentro tenemos que transmitir tranquilidad porque todos hubiéramos firmado llegar a este momento de la temporada en la situación en la que estamos. Sabemos de la dificultad de la categoría, estamos teniendo una mala racha de resultados pero es algo normal. El equipo llega bien y con confianza. Volvemos a jugar en nuestro campo que es donde tenemos que hacernos fuertes", comentó Carracedo.

Con todo, al futbolista de Hospitalet no se le escapa que el foco de atención ahora mismo es otro. "El tema del mercado no es que nos desvíe la atención, pero también es incómodo por tantos rumores. Los que estamos dentro y vamos a muerte con el club estamos deseando de que acabe este mercado y solo se hable de fútbol, que es realmente lo que nos importa", reconoció.

Y es que para el extremo, la ventana invernal de fichajes debería ser más corta: "Esta época no le gusta a nadie porque se desvía la atención de lo importante. Además, creo que un mes no sirve para nada, porque los clubes no hacen nada al principio del mes, lo dejan todo para el final. Es una situación desagradable. Yo entiendo la situación de los jugadores que no están teniendo protagonismo, pero los que estamos aquí vamos a muerte y que nadie dude de que este domingo nos vamos a partir la cara".

Por todo ello, Carracedo tiene claro que es "el momento de estar unidos". "Dejémonos de rumores y malas rachas. El equipo está segundo y a dos puntos del líder. Es momento de estar todos unidos porque yo pienso que es una de las grandes bazas que tiene el Córdoba CF para seguir creciendo. Si llenamos El Arcángel cada partido, va a ser difícil que los rivales saquen algo de aquí", remarcó el futbolista.

"Lo que está claro es que dependemos de nosotros mismos, estamos a dos puntos del líder y teniendo que jugar con ellos en nuestro campo. Haciendo las cosas bien, se va a conseguir el objetivo, pero eso pasa por ir partido a partido. Tenemos ahora el partido del Celta y no se puede mirar más adelante", insistió Carracedo.