Carracedo: "Queremos disfrutar de El Arcángel lleno, que nos lleve hacia la victoria"

Christian Carracedo sigue progresando día tras día hacia su recuperación definitiva y ya tiene en mente el partido ante el Linares de este domingo, un choque que no se quiere perder de ninguna manera y en el que espera un ambiente de excepción en El Arcángel.

Carracedo fue claro al ser cuestionado por su predisposición para jugar el choque ante su exequipo. "Las sensaciones son buenas, sigo los plazos marcados y estoy en plenas condiciones, pero hay que seguir unos pasos. En principio, me apunto al partido del domingo", indicó.

Y es que el extremo sabe que será "un partido bonito, tanto en lo personal como en lo colectivo". "Jugar contra el segundo en tu campo siempre es especial y además es un equipo al que he pertenecido y le tengo mucho cariño. Pero lo que le puede dar un toque especial es la gran venta de entradas, queremos disfrutar de El Arcángel lleno, que nos llene hacia la victoria, que sería un paso importante", añadió.

El jugador del Córdoba CF sabe que un gran ambiente el domingo puede también decantar la balanza en muchos detalles para el lado blanquiverde. "Por experiencia propia, el año pasado creo que el partido con más aficionados allí fueron 10.000, en la Copa contra el Barça. Sí que es verdad que, aunque un futbolista tiene que acostumbrarse a eso, un ambiente fuerte te da respeto. Cuando salgan aquí ante 15.000 ó 17.000 personas, a cualquiera se le pone el vello de punta. Eso les puede jugar en contra, pero también les puede motivar. No cabe la relajación y tendremos que aprovechar los factores que tenemos a favor para conseguir la victoria", reflexión el futbolista.

Espera un partido largo

Sobre el Linares, un club que conoce bien tras su paso por allí, destacó el grupo por encima de los nombres propios. "Es un colectivo, un gran equipo más allá de las individualidades. Alberto hace que sus jugadores vayan todos hacia la misma idea, saben competir y se adaptan a todo tipo de situaciones. Será un partido disputado, largo, pero si hacemos las cosas bien, estaremos cerca de la victoria", apuntó.

Dentro de ese partido disputado que Carracedo espera el domingo, incidió en que tendrán que saber manejar los tiempos y no desesperarse si llegan adversidades. "Hay que acostumbrarse a que todas las jornadas no vamos a ganar desde el minuto 20. Estamos haciendo las cosas bien, vamos líderes y es normal que después de una derrota no estés contento, pero el equipo ha demostrado que hay que confiar en él", recordó el extremo derecho.

Ahora, en puertas de un tramo de la competición complicado y que puede ser determinante para el Córdoba, Carracedo apuesta por el paso corto, el ir partido a partido, aunque sin perder la perspectiva de lo que está por venir. "Lo importantes ahora es ir partido a partido. Si este fin de semana consigues la victoria afrontaremos los otros partidos con más confianza. Lo inmediato es lo más importante. Luego tenemos salidas complicadas, pero en esta categoría cualquier partido es complicado. Si hacemos bien las cosas ahí, podemos dar un golpe en la mea y abrir distancia con los perseguidores", aseguró.