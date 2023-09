Carracedo: "Jugar en el Córdoba CF te obliga a ganar siempre"

Christian Carracedo se mostró tranquilo pese a que los resultados no terminan de llegar en el Córdoba CF. El extremo del conjunto blanquiverde pasó por la sala de prensa en la semana en que se enfrentará al que fue su equipo ante el recalar en El Arcángel, un Linares que el sábado llega al feudo cordobesista con la aspiración de dar la sorpresa.

Carracedo aseguró estar muy tranquilo porque el grupo le transmite "buenas sensaciones", aunque tampoco escondió que su equipo necesita "dar un paso adelante en el aspecto defensivo", haciendo especial incidencia en las jugadas de "balón parado" y en "cuatro ajustes defensivos" que eviten la sangría de goles que arrastra el Córdoba CF.

"Es de las veces que menos presión siento, por las sensaciones que está teniendo el equipo. Estamos muy seguros de lo que hacemos y corrigiendo los detalles del balón parado... mostramos muchos registros y estoy súper tranquilo. Jugar en el Córdoba CF te obliga a ganar siempre y tenemos que saber manejar esa presión de tener que ganar sí o sí", comentó el futbolista cuando se le preguntó por el momento que atraviesa su equipo.

Carracedo no escondió que defensivamente el equipo está rindiendo mal y es algo achacable a todos, no solo a la defensa. "Lo más importante es mantener la portería a cero, y no hablo de la defensa, hablo de los 11. Tenemos que dar un paso adelante en el aspecto defensivo porque el equipo está generando muchas ocasiones y hasta el otro día tuvimos muchas opciones de llevarnos los tres puntos. Mejorando los detalles del balón parado y con cuatro ajustes defensivos, creo que el equipo puede dar mucho", aseguró.

Con todo, la derrota en San Fernando también llegó en parte por graves decisiones arbitrales que Carracedo no escondió que afectaron al equipo. "Es evidente que nos condiciona, sobre todo este fin de semana pasado, porque el marcador era de 0-0. En Murcia no fue tanto pero el otro día el equipo tenía muy buenas sensaciones hasta quedarse con uno menos. Son situaciones de partido al límite pero está cayendo del lado de la balanza que nos perjudica", lamentó.

De su actuación personal en estos primeros partidos, Carracedo habló de manera positiva, aunque todavía se ve margen de mejora personal: "Los jugadores nos manejamos mucho por estados de forma. Creo que me fui apagando al igual que el equipo y en esa dinámica ya te cuesta coger un buen nivel. En esta temporada estamos dando los pasos correctos. Lo mejor es ir de menos a más, sin altibajos. Yo me encuentro cómodo, por lo que el míster quiere de mí y por la idea que tiene de fútbol. Me encuentro cada vez mejor y espero encontrar mi mejor versión pronto".

Al extremo se le cuestionó también por el hecho de no tener un competidor específico para el puesto y aseguró que para él no es sinónimo de relajación. "Hay jugadores que se pueden adaptar a esa posición pero lo tomo como responsabilidad. El día que no esté a mi nivel alguien ocupará mi puesto. El objetivo es mantener un nivel muy alto para que no se dé ese día. Tengo la responsabilidad de exigirme para estar siempre a mi mejor versión", apuntó.

El peligro del Linares

El extremo catalán también se refirió al Linares, del que destacó su capacidad competitiva por encima de cambios en su plantilla o su cuerpo técnico. "Es un partido, como todos los de esta categoría, que cuesta mucho ganar. Conozco al Linares y sé que compiten siempre, da igual quién juegue y contra quién juegue. El otro día no los daban por favoritos y se impusieron al Real Madrid Castilla. Vendrán a hacer su propuesta, a competir y a aprovechar sus bazas. Creo que se basan en mantener la portería a cero y aprovechar sus oportunidades", apuntó.

A Carracedo también se le cuestionó por su situación personal este verano y las opciones que tuvo para abandonar el club, que finalmente no se dieron. Por su parte, asegura que nunca se vio fuera. "Esto es un trabajo y, como en todos, surgen oportunidades. Sí que hubo opciones pero nunca tuve la sensación de que iba a salir del Córdoba. Estaba centrado en dar mi mejor versión, tengo dos años más y estoy muy a gusto. Llegan propuestas como a cualquier trabajador pero el momento de salir nunca estuvo cerca", aseguró.