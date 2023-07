Carlos Puga, en su despedida del Córdoba CF: "Mi compromiso con el club nunca ha flaqueado"

"Un blanquiverde más para siempre. Orgulloso de ser parte de la historia de este gran club". Carlos Puga se despidió este lunes del cordobesismo a través de una carta en sus redes sociales. El lateral de Albuñol cierra una etapa de tres temporadas en el Córdoba CF, las dos últimas con el primer equipo tras llegar el verano de 2020 como incorporación para el filial.

Aunque no pudo acabar la temporada pasada por una lesión, Puga fue una de las piezas básicas de Germán Crespo a lo largo del pasado ejercicio. El de Albuñol, hasta que sufrió un edema óseo en el pubis, lo que le imposibilitó estar disponible tras el choque ante el Rayo Majadahonda, compartió el lateral derecho junto a un José Ruiz que firmó en el Real Murcia tras acabar también su etapa en la entidad blanquiverde.

"Me dirijo a vosotros para despedirme de Córdoba, el lugar que me ha acogido durante los tres últimos años y donde he podido vestir con orgullo y pasión los colores de este histórico club", comentó Puga en el arranque de su carta de despedida. El granadino añadió que "desde el primer día en que pisé el césped de El Arcángel, supe que mi carrera profesional cambiaría para mejor gracias al Córdoba CF". Aquí he crecido como futbolista y, sobre todo, como persona y me siento profundamente agradecido por cada oportunidad que se me brindó para defender su escudo en cada partido".

Con agradecimientos para directivos y miembros del club, Puga se acordó de sus compañeros de vestuario, que han sido "como una familia" y le han facilitado "muchísimo las cosas". Aquí el lateral de Albuñol hace una especial mención para Ekaitz Jiménez, Willy Ledesma, Bernardo Cruz o Kike Márquez, a la vez que destaca a "Isma, Trini, Pepillo o Alberto porque vuestra amistad y apoyo han sido fundamentales".

"En mi trayectoria en Córdoba me he enfrentado a desafíos y obstáculos, como cualquier futbolista. A pesar de las lesiones, que en ocasiones me han apartado del campo, quiero dejar claro que siempre he dado lo mejor de mí en cada entrenamiento y en cada partido en los que he tenido la oportunidad participar. Mi compromiso con el club y con cada uno de vosotros nunca ha flaqueado, y he luchado con todas mis fuerzas por honrar esta camiseta en todo momento", expuso Puga en su carta.

El de Albuñol se despide del Córdoba "sabiendo que cada vez que escuche el nombre de este equipo, sentiré el orgullo de haber formado parte de su historia". "Me llevo conmigo los abrazos de la afición, el cariño de los seguidores y el calor que me habéis brindado a lo largo de estos años", apuntó un Puga que será "un aficionado más del Córdoba CF esté dónde esté".

Por último, el granadino termina su carta de despedida con un deseo hacia sus compañeros y a la afición para que "el futuro del Córdoba CF esté lleno de éxitos y victorias". "Estoy seguro de que el club continuará brillando como lo ha hecho hasta ahora", afirmó el lateral de Albuñol, que busca aún nuevo destino para esta próxima temporada.