Carlos Puga, en el radar del Granada tras salir del Córdoba CF

Carlos Puga, tras acabar su vínculo con el Córdoba CF el pasado 30 de junio, está en el radar de un Granada que busca reforzar su lateral derecho para esta próxima temporada. Los nazaríes, tras dar el salto a Primera División este pasado ejercicio, estudian la llegada del lateral de Albuñol, que acabó el curso anterior lesionado en la entidad blanquiverde.

Tras dos temporadas en el Córdoba CF, con el que compartió titularidades con un José Ruiz que firmó este pasado viernes con el Real Murcia, Carlos Puga espera ofertas tras frustrarse su llegada a un Cádiz que enfrió su interés en una incorporación que llegó a darse por hecha allá por el mes de abril, cuando el de Albuñol se encontraba todavía en negociaciones con el Córdoba para una posible ampliación de su contrato.

Sin contrato con el Cádiz, Puga es agente libre y de momento no tiene ningún acuerdo con ningún club. No obstante, el Granada, como apunta el Diario AS y pudo confirmar el Día, tiene en el punto de mira al de Albuñol. La entidad nazarí, tras dar el salto a Primera División, sigue con la planificación de su plantel en este mercado de fichajes.

Tras la marcha del cordobés Quini al Olympiacos de Diego Martínez, el Granada busca un competidor a Ricard Sánchez, que formó parte del Lugo este pasado ejercicio en calidad de cedido por el club granadino -fórmula que podría repetir también con el de Albuñol-. Además, el director deportivo Nico Rodríguez apuntó que tienen "muchos frentes abiertos, muchas opciones, y desde la discreción vamos a llevar cada una de ellas".

También expuso que "el mercado va exageradamente lento, y no depende únicamente de nosotros. Estamos trabajando desde el día siguiente al ascenso y la hoja de ruta está marcada". "Lo hacemos con energía e ilusión para hacer un buen bloque con una base que está preparada para grandes retos", añadió Nico Rodríguez.

A la espera de concretar o no su llegada al Granada, Carlos Puga también tuvo el interés del Anorthosis Famagusta, como informó el Día el pasado 3 de julio. El club chipriota acababa de incorporar a Álex Prieto como preparador físico de su cuerpo técnico y el ex del Córdoba recomendó a su nuevo equipo al granadino, además de al meta Carlos Marín, por el que los chipriotas llegaron a presentar una oferta que el CCF desestimó al considerarla insuficiente.

A pesar de que no disputar ningún encuentro desde que jugó el choque ante el Rayo Majadahonda por una lesión de pubis, es de esperar que a Carlos Puga no le falten ofertas durante este verano de Primera Federación e incluso de la categoría de plata. De hecho, durante su etapa como blanquiverde ya dejó entrever cualidades que le pueden llevar a ser un jugador interesante para el fútbol profesional.