Carlos Marín, sobre su esperada renovación: "Esta semana hubo contactos"

El Córdoba CF afronta una nueva semana tras la victoria en Antequera (0-1), que le dio tres nuevos puntos y que lo acercan más al ansiado ascenso a la Primera RFEF. El portero blanquiverde, Carlos Marín, señaló en la rueda de prensa llevada a cabo en El Arcángel que se trató de "un partido largo", sobre el que destacó que dejaron "la portería a cero" y que ese gol en el último minuto les "acerca al objetivo".

El meta almeriense, además de por sus buenos registros defendiendo la meta blanquiverde, es uno de los protagonistas en las últimas semanas por su más que próxima renovación con el Córdoba CF: "Estoy tranquilo por la parte que me toca, intento hacer mi trabajo cada fin de semana y cada entrenamiento y yo primo el colectivo y, para mí, lo más importante es conseguir el ascenso con el equipo y si se da la circunstancia de poder renovar estaría muy contento", señaló Carlos Marín.

El meta cordobesista solo debe jugar cuatro partidos más para que su contrato se amplíe automáticamente una temporada. Pese a ello, el propio portero aseguró que "esta semana ha habido contactos" del club con sus representantes, pero que todavía "no hay nada en firme" y que no sabe "nada al respecto". Carlos Marín, que comentó que solo está "centrado en el partido del próximo fin de semana", subrayó que la renovación "habrá que hablarla mientras no sea oficial".

Ese duelo en el que centra todos sus objetivos el jugador almeriense será ante el San Roque de Lepe (El Arcángel, 19:00). Un rival que Carlos Marín no quiso "subestimar" por como vaya en la clasificación (octavo) y que aseguró que sabe bastante sobre él, porque conoce a varios excompañeros que juegan en el cuadro onubense. "Más ganas que nosotros de conseguir los tres puntos y acercarnos al objetivo no creo que tenga nadie", añadió.

"Conozco a Nané del la etapa en el Betis y a Chuma del Sevilla. Son jugadores de calidad que nos van a plantear un partido complicado y que todavía no nos ha dado tiempo a trabajar, aunque será a partir de mañana cuando lo hagamos, pero jugamos en casa y sabemos lo fuertes que somos aquí", destacó Carlos Marín, que en este tiempo de calima aseguró que en los entrenamientos no les afecta porque el césped está "bien".

Lo último sobre lo que habló el meta del Córdoba CF fue del polémico horario fijado por la Federación para el duelo aplazado ante el Tamaraceite (El Arcángel, 12:00). Un horario matutino para el miércoles 23 de marzo que, como comentó Marín, "está claro que perjudica a los aficionados", aunque agradeció que el club esté intentando llenar El Arcángel por otros medios. "Lo bueno es que es una ciudad volcada con el equipo, pero es una pena por los que vienen cada fin de semana y esta vez no puedan, intentaremos sacar la victoria", finalizó el almeriense.