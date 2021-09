Juan Carlos Gómez, técnico del Don Benito: "El Córdoba CF es el rival a batir"

El Don Benito llega este próximo domingo a El Arcángel para jugar ante el Córdoba CF con varios cordobeses en sus filas. Junto a Ezequiel Lamarca y Manuel Miquel, ambos con pasado blanquiverde, también llega Juan Carlos Gómez, que asumió este verano el reto de dirigir al conjunto extremeño en Segunda RFEF tras ascender el curso pasado a esta categoría con el Vélez.

Jugador cordobesista en la década de los 90, Juan Carlos Gómez, que ha dirigido también al Xerez CD o al Écija, asumió "un nuevo reto, no menos difícil que el del año pasado, pero con energías renovadas, muchas ganas e ilusión de hacer algo grande aquí". A pesar de tener un año más de contrato con el Vélez, decidió "no continuar". "Me agrado la propuesta del Don Benito y aquí estamos", explica.

El domingo será un partido especial, por "venir a El Arcángel, por lo bonito del partido". "El Córdoba es el máximo favorito al ascenso, por presupuesto, plantilla, afición, por todo. Será un reto difícil", señaló. "Nos está costando arrancar, la pretemporada fue buena y esperemos que podamos despegar y coger velocidad de crucero", comentó el técnico cordobés sobre su equipo.

De cara a la cita ante el Córdoba, Juan Carlos Gómez reconoció que se verá a "un Don Benito con la misma idea que hemos trabajado durante la pretemporada". "Es un equipo nuevo el que nos hemos encontrado aquí este año y eso requiere un proceso, un tiempo, pero el equipo está en camino, está haciendo las cosas bien y nos falta materializar más las ocasiones y que llegue el gol", apuntó. No obstante, está convencido de que "este equipo tendrá sus resultados tarde o temprano".

Lo que sí dejó claro es que no van a variar su forma de jugar: "La idea que nosotros tenemos es muy firme. Es una idea que nos ha dado éxito en los últimos años". "El Córdoba es el equipo a batir, tiene una súper plantilla y evidentemente es el gran favorito", pero el conjunto extremeño llega a El Arcángel a intentar que "el Córdoba se sienta incómodo y eso puede ser factible con la idea que llevamos”. Eso sí, "luego aparece el talento y te puede definir el partido".

Líder con nueve puntos, Juan Carlos Gómez reconoce que le preocupa "todo" del conjunto blanquiverde. "Cuando te enfrentas al Real Madrid o al Barcelona de la categoría, tiene mimbres y plantilla para hacer lo que le dé la gana. Está compensado en todas las líneas, tiene jugadores determinantes en las bandas, una defensa firme, pero vamos con nuestra idea de sacar un resultado positivo", señaló. Además, añadió que "la idea firme que llevamos nos debe dar confianza para sacar un buen resultado".

"Esto es muy largo y no es como empieza"

También habrá un gran ambiente de fútbol en El Arcángel, donde se espera una notable entrada: "Es bonito. El futbolista prefiere jugar con 8.000 que con 0 público en la grada. He sido jugador y prefiero un campo lleno, motiva a cualquiera. El ambiente no nos preocupa". De hecho, expuso que "contra más incómodo pongamos al Córdoba, se pondrá más nerviosa la gente".

"Es cierto que la categoría es complicada, campos como el del Coria, donde sacó un sobresaliente, eso dice del mérito del Córdoba", reconoció Juan Carlos Gómez. No obstante, añadió que "cuando tú igualas en intensidad y trabajo, luego aparece el talento y eso tiene de sobra" el conjunto blanquiverde.

Por otro lado, Juan Carlos Gómez ve "ahora mismo por presupuesto al Mérida y al Cacereño" como los posibles rivales por el primer puesto con los cordobesistas. "Luego los demás equipos lucharemos por otras cosas. Esto es muy largo y no es como empieza. Las segundas vueltas se hacen eternas y el equipo que no está bien física y mentalmente cae", apuntó el preparador cordobés.

Con un inicio prometedor del CCF, Juan Carlos Gómez reconoció que "cuando un equipo es tan superior al resto y está en la categoría que no le corresponde, la parcela mental es muy importante, la gestión del grupo por el cuerpo técnico es fundamental". "Hay que aguantar el tirón y saben que tendrán mucha presión, él que está ahí tiene que jugar con todo eso", apuntó.

Por último, ante los más de 8.000 abonados que tiene la entidad blanquiverde, Juan Carlos Gómez expuso que "eso merece un respeto". "Hay que trabajar duro para darle a la afición, lo que el equipo tiene que hacer, ascender y ser campeón", señaló Juan Carlos Gómez.