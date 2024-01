Carlos García: "Será un partido bonito ante un Real Madrid Castilla que no nos lo pondrá fácil"

El Córdoba CF tiene los cinco sentidos puestos en el compromiso de este jueves ante el Real Madrid Castilla (El Arcángel, 21:00), un rival que "no nos lo va a poner fácil", como indicó Carlos García. El central catalán fue finalmente el que pasó por sala de prensa ante la ausencia de un Adri Castellano que no acabó la sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva por unas molestias físicas.

De cara al encuentro de este jueves ante el Real Madrid Castilla, con el que el Córdoba CF, que marcha cuarto en la clasificación, inaugura este 2024, Carlos García expuso que llegan "muy bien". "El equipo hace tiempo que no compite y tiene ganas de sacar los tres puntos en casa ante nuestra gente", comentó el jugador de Barcelona.

"El equipo ha vuelto de las navidades bien, con ganas de sacar los tres puntos, de seguir con la buena dinámica", apuntó un Carlos García que también señaló que Adri Castellano se encuentra "cada vez mejor". "Tiene ganas de poder competir, que hace tiempo que no lo hace, y sigue paciente", comentó sobre el zaguero cordobés.

Sobre el Real Madrid Castilla, Carlos García reconoció que es "un equipo que no nos lo va a poner fácil". A pesar de que está situado en la zona media de la tabla del Grupo 2 de Primera RFEF, el conjunto de Raúl González Blanco puede jugar "de diferentes maneras y veremos a ver qué pasa". "Vamos a seguir a lo nuestro, seguimos trabajando para ganar los tres puntos y a por ellos vamos", apuntó el central catalán.

De vuelta a la titularidad tras la ausencia de Gudelj, Carlos García señaló que "esto es fútbol". "A veces por situaciones que pasan, sales del once pero trabajo día a día para estar en el once inicial". comentó el central cedido por el Cádiz. Además, se siente "bien y con ganas de estar en el once y de ayudar al equipo a lo máximo".

Ante el mercado invernal y la posibilidad de reforzar el eje de la zaga, Carlos García señaló que "venga quien venga se sentirá uno más". "Estoy tranquilo, esto es fútbol y trabajando día a día van a salir las cosas, y con ganas de seguir compitiendo", reconoció el defensor de Barcelona, que hizo un llamamiento a la afición: "El equipo está en buena línea -son diez jornadas sin perder-, está trabajando bien y animo a la gente a que venga el campo, que será un partido bonito, que van a disfrutar y esperemos darles una alegría si sacamos los tres puntos".