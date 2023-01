Canario: "Fue fácil elegir venir al Córdoba CF"

El Córdoba CF ha presentado este lunes a su tercera incorporación del mercado de invierno Alberto Castaño Canario. El extremo palentino, que debutó como titular este pasado domingo ante el Celta de Vigo B, se puede desenvolver "en las tres posiciones de la mediapunta" y llega a un vestuario blanquiverde que está "unido y fuerte".

Como ya sucedió con Alberto Caballero y Armando Shashoua, las otras dos incorporaciones realizadas por el Córdoba CF en este mercado invernal, Juan Gutiérrez Juanito fue el encargo de presentar a Canario, que viene "con el propósito de darnos estabilidad en un momento deportivo más delicado de la cuenta". "No vamos a descubrir ahora a un jugador que tiene mucha experiencia, que sabe vivir los momentos que ahora nos toca, pero que estoy seguro que, con esa experiencia y calidad, revertiremos esta situación", comentó.

Firmado por lo que resta de temporada y una más, Juanito indicó que Canario era "capitán del Baleares y no fue fácil su salida". Tras la llegada de dos jugadores al cuadro insular, Juanito destacó que el extremo palentino "nos puede dar muchas cosas al equipo". Ante el Celta B no fue "un día para hacer valoraciones", pero el gaditano está "seguro que a partir del partido con el Unionistas veremos la mejor versión de todos los jugadores que están llegando y de los que se queden en el equipo".

Canario, por su parte, quiso agradecer a Juanito que apostase por él, ya que el palentino "desde el primer momento que supo del interés del Córdoba CF fue fácil elegir venir aquí porque no hay más que ver el ambiente y como se respira el fútbol en la ciudad".

También aclaró su apodo futbolístico, ya que sus padres "cuando tenía 3 años fueron a vivir a Lanzarote y estuve viviendo allí hasta los 19 años que volví a Palencia", por lo que sus amigos le apoderaron "Canario y ya se me quedó este nombre".

Cuestionado por la posición en la que mejor se encuentra, Canario, que debutó como extremo derecho, indicó que ante el filial vigués empezamos así, pero puede jugar "en la izquierda, en mediapunta y en las tres posiciones me encuentro cómodo".

Tras el revés ante el Celta B, Canario indicó que ve un vestuario "fuerte y unido". "Antes de empezar el partido nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir, queda mucha liga y estamos en una posición que todos firmamos al empezar la temporada", comentó el palentino. Además, reiteró que queda "mucho campeonato y hay confianza en la plantilla y cuerpo técnico, y entre todos lo vamos a sacar adelante".

Por otro lado, explicó su salida desde el Atlético Baleares en este mes de enero: "Desde primera hora que se me traslada este interés tardo nada en que intente hacer todo lo posible por venir aquí". "En verano tuve ofertas de salir y se lo comunique al club de probar nuevos retos, pero no pudo ser. Este invierno volví hablar con secretaria técnica y estaba en un fin de ciclo y motivado por venir aquí, con 14.000 personas en el campo y una institución como la del Córdoba CF que hace poco vimos en Primera División. Todo eso hace que un jugador quiera venir aquí", reconoció el palentino, que ha estado normalmente más "por el grupo de Valencia, Cataluña y Baleares, pero tengo excompañeros y amigos que me hablaron maravillas del club y he comprobado en dos días que tenían razón".