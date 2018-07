Berges: "Hay que ser optimistas y positivos"

Rafa Berges ya ejerce como director deportivo del Córdoba, tras vivir su presentación pública hace escasos minutos en la sala de prensa de El Arcángel. El cordobés, recién llegado de Indonesia donde entrenaba hasta hace un par de días al Mitra Kukar, ha estado acompañado por el presidente Jesús León, que ha expresado que con Berges "sobran las presentaciones por ser conocido de la casa y por su trayectoria, por todos conocidos. Sobre todo también por su cordobesismo. Lo que estamos intentando es que el Córdoba esté representado por gente que sienta esta camiseta y de ahí la llegada de Rafa". León no ha escondido que con Berges "hay muchas cosas que reconducir después de estas semanas tormentosas. Pero queremos reconducir la situación como ya hicimos en enero". "Con Rafa el proyecto es ilusionante, con ganas de transformarlo rápidamente y convertirlo en esa ilusión que no voy a permitir que se pierda dentro del cordobesismo. Esa es mi lucha", ha asegurado el presidente.

Por su parte, Berges se ha mostrado abiertamente feliz por volver a la que considera su casa: "Esta es la casa de todos nosotros, mía y vuestra". "El motivo de mi llegada aquí es que recibo una llamada de Jesús. Yo lo conozco de hace varios años y siempre me comentó la posibilidad de poder trabajar juntos si llegaba el momento, pero yo estaba en el extranjero cuando él cogió el club y el tema deportivo lo llevaba un grupo diferente. Yo no tenía cabida en ese momento", ha asegurado sin tapujos.

"Tal y como se ha dado la situación, me ha llamado y en nada nos hemos decidido. He tenido que rescindir mi contrato allí, se han portado bien conmigo y llego plenamente convencido del paso que he dado", ha apuntado el nuevo director deportivo del Córdoba, que mañana mismo viajará hacia Segovia para hablar con Francisco, pues "mi primera obligación es reunirme con nuestro entrenador, cara a cara. Tenemos un entrenador muy capacitado y tiene que ver que esto empieza a funcionar".

Cuestionado por el reto que asume, Berges ha reconocido que "hay que ser realistas, si todo estuviera aquí perfecto posiblemente no habría venido; siempre me tocan situaciones difíciles, la otra vez vine después de Paco y se toreó el toro hasta que me empitonó, por allí por las oficinas", en referencia a su despido por parte de Carlos González.

Berges ha aterrizado en el club con un claro mensaje optimista porque "al final vamos a tener un equipo competitivo, hay que ser optimistas y positivos". "Pienso trabajar codo a codo con el entrenador y junto con el presidente para hacer la plantilla más competitiva posible", ha comentado el cordobés sobre las posibilidades del club, que cree que son buenas porque "tenemos uno de los mejores entrenadores de la categoría, con un cuerpo técnico que conozco y es un acierto el poder tenerlos. Hay una base que el año pasado consiguió buenos éxitos y lo que hay que es que acertar con lo que se pueda incorporar". Además, Berges ha recordado que "tenemos una situación que pocos clubes tienen, que es una afición espectacular. Todas las dificultades hay que suplirlas con valentía y con rigor. Es momento para mirar las cosas desde un punto de vista constructivo".

El nuevo jefe en la parcela deportiva del Córdoba no ha aclarado aspectos como su equipo de trabajo o los planes para redefinir la pretemporada del conjunto cordobesista, que en unos días regresará desde Los Ángeles de San Rafael.