El Ayuntamiento mantiene la mano tendida al Córdoba CF

Mano tendida del Ayuntamiento al Córdoba CF. Todo sigue igual. José María Bellido, tras lograr la mayoría absoluta en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo, seguirá como alcalde de una ciudad que mantendrá su apoyo, en forma de patrocinio, a una entidad blanquiverde que trabaja en cerrar el proyecto del estadio de El Arcángel.

A la espera de la rueda de prensa del nuevo consejero delegado, Antonio Fernández Monterrubio mantiene su hoja de ruta desde que llegó a las oficinas de El Arcángel el pasado 17 de mayo. Dos semanas de reuniones, tanto deportivas como institucionales, con el único fin de poner en marcha el nuevo proyecto de Infinity, que cumplirá en diciembre su cuarto año en la ciudad.

Tras la presentación de la primera carrera, el alcalde en funciones José María Bellido, en declaraciones a Canal Sur, indicó que tuvo "un primer contacto con el nuevo director general muy positivo". También aclaró que "evidentemente todavía él (por Antonio Fernández Monterrubio) está aterrizando en el club y cogiendo toda la información".

Por otro lado, el alcalde en funciones apuntó también que "respecto a las inversiones, nosotros vamos a seguir colaborando como hasta ahora". En este sentido, comentó que "sobre el patrocinio, que mantiene la ciudad de Córdoba a través del Ayuntamiento con el club, el planteamiento que le hice es de mantenerlo y así se lo transmití en vías de seguir colaborando".

El otro punto en común es el estadio de El Arcángel. Ahí José María Bellido dijo que tenían "el proyecto común, que es más suyo que nuestro, del estadio, que quedamos en que él iba a retomar ya toda la documentación de lo que estaban trabajando sus arquitectos, sus urbanistas y sus asesores jurídicos, que ya están trabajando con responsables de la Gerencia de Urbanismo también para ayudarles a que tengan un encaje legal con lo que quieren hacer".

Más tiempo para el proyecto del estadio

También cree el alcalde en funciones de Córdoba, José María Bellido, que "necesitamos darle algo de tiempo para que puedan culminarlo, para que la nueva directiva se asiente y le brindé toda la colaboración que teníamos ya con la anterior directiva para que culminemos ese proyecto, y que la inversión que tenían prevista siga adelante".

"Le transmití (a Fernández Monterrubio), además, y lo digo públicamente, que tiene que ser una inversión con dos características. Primero, es muy ambiciosa; es un gran proyecto de ciudad que tienen ellos que presentarlo. Y luego tiene que cumplir no solo los estándares legales de las legalidades urbanísticas, si no cumplir un estándar más elevado de excelencia, de ejemplaridad, que nadie entienda esas operaciones como un beneficio urbanístico para el club de fútbol, si no un beneficio para la ciudad", apuntó Bellido.

Por último, reconoció el alcalde en funciones que quedaron "no solo en encajarlo en lo urbanístico, si no que sea una operación muy transparente, muy explicable". Además, tiene que ser "con unos estándares de calidad ética que superen a los que marquen la legislación". En definitiva, todo debe estar bien atado antes de iniciar un proyecto que va más allá del fútbol y de lo deportivo, porque es de ciudad, como también lo indicó en más de una ocasión el anterior consejero delegado del Córdoba, Javier González Calvo.