Toni Arranz y Ekaitz Jiménez, dos puntales para el nuevo Córdoba CF

Después de disputar este pasado miércoles el segundo amistoso de pretemporada, el Córdoba CF sigue presentando de forma oficial a sus muchas incorporaciones de este verano. Este jueves les llegó el turno a Toni Arranz y Ekaitz Jiménez, dos futbolistas que llegan con la misión de ser puntales para el equipo de Germán Crespo y que expresaron un deseo en común: acercar al club a una categoría más acorde a su historia.

Para ello, desde el filial de la Real Sociedad llega Ekaitz Jiménez, un lateral zurdo de 25 años que está llamado a ser clave en el esquema de Germán Crespo. "El año pasado jugué mucho de extremo, de carrilero, porque jugábamos con tres centrales. Creo que puedo aportar mucho en ataque, por fuera o por dentro, pero sin olvidarme que lo primero es defender, porque yo soy defensa", comentó el vasco en su puesta de largo.

El de San Sebastián afronta en Córdoba su primera experiencia fuera de casa y se mostró encantado en la ciudad y el club. "Del Córdoba me llamó la atención el estadio y todo. He conocido al Córdoba en Primera y la ciudad también me encanta. En cuanto supe del interés que tenían en mí, no dudé. Esté en la categoría en la que esté, es el Córdoba", apuntó el zurdo.

El carrilero se mostró además muy satisfecho con la propuesta de juego de Germán Crespo. "Ofensivamente jugamos muy profundos y a mí me gusta. La propuesta del míster es apretar arriba y jugar en campo contrario, que es algo que me convence y me gusta mucho", aseguró Ekaitz, que bromeó sobre ese gran centro que puso a Willy para el primer gol en el amistoso ante el Marbella: "Con Willy llevo ya unos días que me pide que se la ponga por delante y la primera que tuve para ponerla la metió. Con él en el área hay que ponerlas porque las pide todas".

Junto al vasco se presentó Toni Arranz, un mediocentro de 27 años que llega para ser importante en el conjunto blanquiverde. El madrileño así lo asume y trató de explicar ese liderazgo que se le ve en el campo: "Por la posición en la que juego, tengo que colocar a los compañeros porque desde el centro es dónde está la sala de máquinas del equipo. Tengo que hablar a los compañeros y eso explica que pueda ser una de mis características".

Respecto a la plantilla, Arranz se mostró contento con el nivel que hay en el CCF en base al objetivo marcado. "Mi impresión es bastante buena, ya había una base sólida del año pasado y eso hace que la acogida a los nuevos sea muy buena. A partir de ahí, estoy súper contento por el vestuario que me he encontrado y de la familia que hay dentro", comentó al respecto.

El centrocampista se refirió también al equipo y sus opciones en una liga complicada. Arranz ve al Córdoba bien construido para luchar por estar arriba: "Creo que en el fútbol en general, pero en Segunda B en concreto, es muy difícil hacer una plantilla porque no existe una fórmula mágica. Pero este año tenemos una plantilla con experiencia y también algunos jóvenes y esa combinación puede ser idónea para alcanzar el objetivo".