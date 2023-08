Antonio Casas: "Hemos tenido ocasiones los dos equipos y nos hemos podido llevar el partido"

La derrota del Córdoba CF ante el Ibiza en El Arcángel (2-3) dejó un mal sabor de boca en un debut liguero lleno de incertidumbres. Y eso que el encuentro dejó alguna noticia muy positiva como el tanto que marcó Antonio Casas, quien se reencontró con el gol tras una temporada 22-23 bastante complicada en el aspecto goleador. El delantero rambleño pasó por la zona mixta tras la derrota para explicar sus sensaciones en lo individual y aclarar que "el partido se podía haber decantado para cualquier equipo".

"Ha sido un partido de ida y vuelta. Sabíamos el rival al que nos enfrentábamos, que iban a hacer un juego directo y nuestra propuesta está centrada en la salida de balón. En ocasiones nos han contagiado su juego y eso nos ha perjudicado", analizó Casas acerca de un encuentro en el que hicieron "lo más difícil" en referencia a la remontada tras el gol inicial del Ibiza que les puso "el partido en contra en los primeros minutos".

Pese a empezar perdiendo, el Córdoba CF "dio un paso adelante" para "darle la vuelta al partido". Sin embargo, como aseguró el rambleño, el CCF "pecó de inocente" y tuvo que irse con el empate al descanso pese a la remontada inicial. Un plan de partido que acabó mal, ya que, como explicó el delantero, los últimos minutos no supieron "gestionarlos bien" y el partido se les fue "por detalles".

"Jugamos once contra once, hemos tenido ocasiones los dos equipo y nos hemos podido llevar el partido. No ha habido una gran diferencia ni en juego ni en ocasiones. El partido se podría haber decantado para cualquier equipo", añadió el rambleño, quien con su simpatía natural pese a la derrota, confesó que tenía "ganas de volver a marcar en casa": "La verdad es que es un suspiro y una sensación de quitarme un peso de encima. Es el primero esperemos que de muchos", concluyó sobre su primer gol de esta temporada.